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Коронавирусная статистика за сутки: в Туле и области умерли еще 10 пациентов

Коронавирусная статистика за сутки: в Туле и области умерли еще 10 пациентов

720 человек заразились.

За минувшие сутки в Туле и области выявлено 720 случаев заражения ковидом. 3541 пациент выздоровел, 127 человек госпитализировано, 10 - умерло.

Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 137 228 случаев коронавируса. 94 871 пациент выздоровел, 4 836 человек умерли.

В России за сутки выявлено 122 995 случаев ковида, 793 человека умерли. 

Сюжет: Коронавирус
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