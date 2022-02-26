Коронавирусная статистика за сутки: в Туле и области умерли еще 10 пациентов
720 человек заразились.
За минувшие сутки в Туле и области выявлено 720 случаев заражения ковидом. 3541 пациент выздоровел, 127 человек госпитализировано, 10 - умерло.
Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 137 228 случаев коронавируса. 94 871 пациент выздоровел, 4 836 человек умерли.
В России за сутки выявлено 122 995 случаев ковида, 793 человека умерли.
вчера, в 11:05, 45 1450 -2
24 февраля, в 11:08, 33 1783 -4
23 февраля, в 12:18, 27 1906 -5
23 февраля, в 10:39, 34 4367 -9
Другие статьи по темам