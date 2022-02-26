Тульский «Арсенал» сегодня сыграет с одним из лидеров чемпионата

Сегодня, 26 февраля, тульский «Арсенал» на выезде в Сочи сыграет матч 19-ого тура Российской премьер-лиги, открыв, таким образом, весеннюю часть чемпионата.

«Сочи» располагается на третьем месте в турнирной таблице, в активе клуба 31 набранный балл. Туляки же идут на двенадцатом месте с 19-тью очками. В матче первого круга «Арсенал» проиграл «Сочи» со счётом 1:2.

Встречу рассудит арбитр Владислав Безбородов. Начало игры в 16.30.