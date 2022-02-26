новости
новости
Регистрация
Тульский «Арсенал» сегодня сыграет с одним из лидеров чемпионата

Тульский «Арсенал» сегодня сыграет с одним из лидеров чемпионата

Туляков ожидает непростой матч в Сочи.

Сегодня, 26 февраля, тульский «Арсенал» на выезде в Сочи сыграет матч 19-ого тура Российской премьер-лиги, открыв, таким образом, весеннюю часть чемпионата.

«Сочи» располагается на третьем месте в турнирной таблице, в активе клуба 31 набранный балл. Туляки же идут на двенадцатом месте с 19-тью очками. В матче первого круга «Арсенал» проиграл «Сочи» со счётом 1:2.

Встречу рассудит арбитр Владислав Безбородов. Начало игры в 16.30.

 

Сюжет: Арсенал
«Сочи» – «Арсенал»: текстовая трансляция матча
Спорт
«Сочи» – «Арсенал»: текстовая трансляция матча
сегодня, в 16:27, 7 304 0
Матч «Сочи» — «Арсенал» может быть отменен
Спорт
Матч «Сочи» — «Арсенал» может быть отменен
24 февраля, в 11:48, 31 1977 1
Матч «Сочи» – «Арсенал» рассудит Владислав Безбородов
Спорт
Матч «Сочи» – «Арсенал» рассудит Владислав Безбородов
23 февраля, в 20:30, 4 1363 0
Тульский «Арсенал» покинет Александр Довбня
Спорт
Тульский «Арсенал» покинет Александр Довбня
15 февраля, в 17:35, 7 2167 0
Все новости сюжета
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 12:12 +1
Другие статьи по темам
Прочее
футболТулаАрсеналСочиРПЛ

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Разрешили банкеты, открыли фуд-корты: В Тульской области смягчили коронавирусные ограничения
Разрешили банкеты, открыли фуд-корты: В Тульской области смягчили коронавирусные ограничения
Коронавирусная статистика за сутки: в Туле и области умерли еще 10 пациентов
Коронавирусная статистика за сутки: в Туле и области умерли еще 10 пациентов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.