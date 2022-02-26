Стрельба за школой: в Алексине подросток случайно ранил одноклассницу

Вчера, 25 февраля, в Алексине 15-летняя школьница получила ранение из пневматического пистолета, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По предварительным данным, группа школьников находилась за территорией учебного заведения и один из учащихся решил продемонстрировать навыки стрельбы из пневматики. Парень выстрелил в сторону столба и пулька срикошетила прямо в скулу его одноклассницы.

По данному факту правоохранителями проводится проверка. Кроме этого, межрайонная прокуратура даст оценку действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию детей, деятельности образовательного учреждения, охранной организации учреждения, соблюдению законодательства, регулирующего оборот оружия.