В Тульской области за сутки подтвердились 970 случаев ковида, 3890 человек выздоровели

Об этом сообщает оперштаб.

За минувшие сутки коронавирус подтвердился у 970 жителей Тульской области, 121 человек госпитализирован, 3890 выздоровели, девять скончались.

Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 134 435 случаев ковида, 86 014 пациентов вылечились, 4811 умерли.

За последние сутки в России выявлено 137 642 случая коронавируса. Количество госпитализаций составило 16 349 человек. Зафиксировано 785 летальных исходов. Выздоровели 179 203 человека.