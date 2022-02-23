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В Тульской области за сутки подтвердились 970 случаев ковида, 3890 человек выздоровели

В Тульской области за сутки подтвердились 970 случаев ковида, 3890 человек выздоровели

Об этом сообщает оперштаб.

За минувшие сутки коронавирус подтвердился у 970 жителей Тульской области, 121 человек госпитализирован, 3890 выздоровели, девять скончались.

Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 134 435 случаев ковида, 86 014 пациентов вылечились, 4811 умерли.

За последние сутки в России выявлено 137 642 случая коронавируса. Количество госпитализаций составило 16 349 человек. Зафиксировано 785 летальных исходов. Выздоровели 179 203 человека.

Сюжет: Коронавирус
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