Тульские депутаты Госдумы попали под санкции ЕС

Фото: http://duma.gov.ru.

В целом же под ограничения попали 351 депутат Госдумы и 27 физических и юридических лиц.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан объявил, что главы МИД стран ЕС договорились по первому пакету санкций в связи с признанием Россией Донецкой и Луганской народных республик.

Так, под санкции попали 351 депутат Госдумы, которые проголосовали за признание независимости ЛНР и ДНР, а также 27 физических и юридических лиц из России.

Напомним, 22 февраля Госдума ратифицировала договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР. Решение было принято палатой единогласно, за договор проголосовали 400 человек. Между тем ЕС введет санкции только против 351 депутата.

Отметим, что среди проголосовавших были депутаты, представляющие в Госдуме Тульскую область. Это Владимир Исаков, Виктор Дзюба, Николай Петрунин и Надежда Школкина.