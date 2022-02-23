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В Кимовске на подростка с крыши дома рухнула наледь
Фото пресс-службы прокуратуры Тульской области.

В Кимовске на подростка с крыши дома рухнула наледь

Пострадавший госпитализирован.

22 февраля в Кимовске на ул. Павлова 15/33 с крыши дома на 16-летнего подростка рухнула наледь. По данному факту Кимовская межрайонная прокуратура проводит проверку.
 
Пострадавший доставлен в ГУЗ «Новомосковская городская клиническая больница».
 
 
Как сообщает пресс-служба ведомства, по результатам проверки соблюдения законодательства, регламентирующего порядок содержания и эксплуатации многоквартирных домов в управляющей компании ООО УК «Светлый город», межрайонной прокуратурой будут приняты меры прокурорского реагирования.
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