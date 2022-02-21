За двое суток на дорогах Тульской области насмерть сбили трех пешеходов

По информации региональной Госавтоинспекции, за последние несколько дней в Тульской области под колеса автомобилей попали четыре пешехода, из которых трое погибли.

Вечером 18 февраля на 46-м км автодороги «М-2, Подъезд к Туле» 21-летний водитель Kia Rio сбил неизвестного мужчину, который шел в попутном направлении без светоотражающих элементов. После наезда Kia врезался в попутный Citroen C4. Пешеход скончался на месте происшествия.

Рано утром 19 февраля на 244-м км автодороги М-2 «Крым» (неподалеку от въезда в Плавск) 40-летняя водитель Volkswagen Tiguan сбила неизвестного мужчину. В момент наезда пешеход шел по обочине в попутном направлении, в темной одежде и без световозвращающих элементов. Пострадавший скончался на месте происшествия.

Вечером 19 февраля на 201-м км автодороги М-4 «Дон» (неподалеку от деревни Кукуй Веневского района) 57-летний водитель грузовика Sсania совершил наезд на 52-летнюю женщину. В момент трагедии пострадавшая перебегала трассу в освещенном месте, вне пешеходного перехода и без световозвращающих элементов. Женщина скончалась на месте происшествия.

Кроме того, вечером 18 февраля, на проспекте Ленина в Туле 51-летний водитель BMW X7 сбил 38-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть неподалеку от пешеходного перехода. Пострадавшей оказывали медицинскую помощь.