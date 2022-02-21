новости
новости
Регистрация
За двое суток на дорогах Тульской области насмерть сбили трех пешеходов

За двое суток на дорогах Тульской области насмерть сбили трех пешеходов

Никто из погибших не пользовался светоотражающими элементами.

По информации региональной Госавтоинспекции, за последние несколько дней в Тульской области под колеса автомобилей попали четыре пешехода, из которых трое погибли.
 
Вечером 18 февраля на 46-м км автодороги «М-2, Подъезд к Туле» 21-летний водитель Kia Rio сбил неизвестного мужчину, который шел в попутном направлении без светоотражающих элементов. После наезда Kia врезался в попутный Citroen C4. Пешеход скончался на месте происшествия.
 
Рано утром 19 февраля на 244-м км автодороги М-2 «Крым» (неподалеку от въезда в Плавск) 40-летняя водитель Volkswagen Tiguan сбила неизвестного мужчину. В момент наезда пешеход шел по обочине в попутном направлении, в темной одежде и без световозвращающих элементов. Пострадавший скончался на месте происшествия.
 
 
Вечером 19 февраля на 201-м км автодороги М-4 «Дон» (неподалеку от деревни Кукуй Веневского района) 57-летний водитель грузовика Sсania совершил наезд на 52-летнюю женщину. В момент трагедии пострадавшая перебегала трассу в освещенном месте, вне пешеходного перехода и без световозвращающих элементов. Женщина скончалась на месте происшествия.
 
 
Кроме того, вечером 18 февраля, на проспекте Ленина в Туле 51-летний водитель BMW X7 сбил 38-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть неподалеку от пешеходного перехода. Пострадавшей оказывали медицинскую помощь.
 
Сергей Стариков
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 11:42 +6
Другие статьи по темам
Событие
дтппроисшествиясбили пешехода
Место
ТулаТульская областьЩекинский районПлавский районВеневский район

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

За неделю в Тульской области от коронавируса умер 51 человек
За неделю в Тульской области от коронавируса умер 51 человек
Коронавирусная статистика: в Тульской области заразились еще 1545 человек
Коронавирусная статистика: в Тульской области заразились еще 1545 человек
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.