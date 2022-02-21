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В Тульской области снизились цены на ПЦР-тесты
Фото из архива MySlo

В Тульской области снизились цены на ПЦР-тесты

Коммерческие лаборатории дополнительно вводят акции и скидки.

Повторный мониторинг Народного фронта показал, что цены на ПЦР-тестирование на COVID-19 в частных лабораториях Тульской области снизились и варьируются от 1050 до 1750 рублей без учета забора материала.  Сразу несколько частных клиник проводят акции на услугу со скидкой до 200 рублей за одно тестирование, некоторые установили скидку в 30%.

В государственных лабораториях общая цена на тесты остаётся доступной – 980 рублей. 

В конце января в Тульской области в частных лабораториях стоимость на ПЦР-тестирование варьировалась от 1400 до 2500 рублей. Народный фронт обратился к частным клиникам с просьбой не взвинчивать цены и выступил за доступные цены на ПЦР-тестирование в регионе.

По поручению генпрокурора Игоря Краснова прокуратура Тульской области проверила обоснованность стоимости тест-систем для обследования на коронавирус в медицинских центрах и аптеках региона.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поручил Минздраву региона провести такую же работу и в лабораториях государственных медучреждений. Нарушений пока не обнаружено. Итоговую информацию надзорный орган планирует опубликовать в ближайшее время.

– Мы наблюдаем в регионе стабилизацию цен на ПЦР-тестирование. Важно, что в период повышенного спроса частные лаборатории проявили социальную ответственность и не повысили цены. Обстановка с распространением инфекции остается непростой. В нашем регионе по-прежнему доступно бесплатное тестирование, имеются лаборатории, которые позволяют проводить исследования по доступной цене. Народный фронт будет продолжать наблюдать за ситуацией, – прокомментировала руководитель регионального исполкома Народного фронта в Тульской области Елена Шмелева.

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Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 21:21 −7
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