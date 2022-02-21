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На каких улицах Тулы 22 февраля отключат электроэнергию

На каких улицах Тулы 22 февраля отключат электроэнергию

Публикуем список адресов.

С 9.00 до 18.00 будут обесточены следующие дома:

  • ул. Белкина, 4, 4-а, 6, 6-а, 6-б, 6-в, 8,
  • ул. Болдина, 123,
  • ул. Ушинского, 14-40 (чётн.), 50,
  • ул. Ф. Энгельса, 151-а,
  • пр-т Ленина, 80, 80-а,
  • ул. Марата, 29, 100-116 (чётн.),
  • ул. Гармонная, 117-135 (нечётн.),
  • ул. Кирова, 71-91 (нечётн.), 25, 25-а, 25-б,
  • ул. Замочная, 92-112 (чётн.),
  • п. Угольный: ул. Садовая, 19-а, 19-б, 43-а, 43, 47, 49, 51, 31, 33, 35, 45, 45-а, 67, 69, 5-21 (нечётн.), 20-40 (чётн.),
  • ул. Шоссейная, 12-64 (чётн.), 26, 15-41 (нечётн.),
  • ул. Подгорная, 35-а, 35-б, 35, 36, 31, 32, 33, 34,
  • ул. Асфальтная, 2-48 (чётн.), 1-13, 43-а, 43-65 (нечётн.), 21, 29, 33, 37, 39,
  • ул. 1-й Квартал, 12-68 (чётн.), 72-96 (чётн.).
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