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Туляк Александр Мошану выступит на Чемпионате Европы по лёгкой атлетике среди ветеранов
Александр Мошану - первый слева

Туляк Александр Мошану выступит на Чемпионате Европы по лёгкой атлетике среди ветеранов

Он пройдёт в Португалии с 22 по 28 февраля.

В Португалии 22 февраля стартует чемпионат Европы по лёгкой атлетике среди ветеранов. В состав сборной России вошёл туляк Александр Мошану. В легкоатлетическом манеже города Брага он примет участие в беге на 200 и 400 м в возрастной категории 50+.

В пресс-службе Тульской областной федерации лёгкой атлетики уточнили, что спортсмены сборной России выступят на чемпионате под российским флагом, поскольку санкции международной ассоциации лёгкой атлетики не распространяются на соревнования среди ветеранов. Соревнования продлятся до 28 февраля.

 

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