Сколько в Тульской области стоит тестирование на COVID-19: исследование ОНФ

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Представители «Народного фронта» считают, что цены на тесты должны быть доступными для всех.

Из-за распространения «омикрона» уровень заболеваемости коронавирусом в России неуклонно растёт. Это может привести к увеличению спроса на тесты и к попыткам участников рынка взвинтить цены. Представители ОНФ провели исследование и выяснили, что в некоторых регионах цены на ПЦР-тесты разнятся почти в шесть раз.

— Мы опросили 22 000 человек. 37% из них сдавали тест платно, в том числе по требованию работодателей. Если ФАС выявит коллективное доминирование, можно было бы на пике волны эпидемии снизить для людей цены, — сказал руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.

В Тульской области в частных лабораториях общая стоимость ПЦР-теста составляет от 1400 до 2500 рублей. А в Тульском областном клиническом кожно-венерологическом диспансере тест стоит 980 рублей.

— Мы призываем частные медицинские центры не взвинчивать цены и не делать бизнес в период эпидемии, а подумать о людях. «Народный фронт выступает за то, чтобы тестирование было максимально доступным и бюджетным для населения.

Мы понимаем, что при повышении цен в частных клиниках количество выявленных случаев будет ниже, а скорость распространения инфекции — выше. Государственные учреждения сейчас работают с большой нагрузкой. Важно, чтобы во время новой волны коронавируса частные лаборатории проявили социальную ответственность и не отдавали эту проблему на откуп рынку, — сказала глава тульского исполкома ОНФ Елена Шмелева.

Исследование народного фронта, которое стало предпосылкой обращения в ФАС, прошло в январе текущего года в 204 населенных пунктах 85 субъектов РФ. Разница в ценах на ПЦР-тесты впечатлила — самое дешевое исследование стоило 800 рублей, самое дорогое — 4700.