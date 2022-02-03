В Тульской области прокуратура проверит лаборатории и аптеки на обоснованность стоимости ПЦР-тестов

Фото из архива Myslo.

В последнее время СМИ часто пишут о существенном росте цен на диагностические услуги медицинских организаций. В связи с этим Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил прокурорам субъектов РФ провести проверки.

Прокуратура Тульской области также проверит обоснованность стоимости осуществления лабораторных исследований на коронавирус методом ПЦР в лабораториях медучреждений и центров, включая частные.

Также проверка коснется цен на тест-системы в аптечной сети.

По выявленным нарушениям будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.