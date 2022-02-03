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В Тульской области прокуратура проверит лаборатории и аптеки на обоснованность стоимости ПЦР-тестов
Фото из архива Myslo.

В Тульской области прокуратура проверит лаборатории и аптеки на обоснованность стоимости ПЦР-тестов

Провести такие проверки поручил Генпрокурор России Игорь Краснов.

В последнее время СМИ часто пишут о существенном росте цен на диагностические услуги медицинских организаций. В связи с этим Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил прокурорам субъектов РФ провести проверки.
 
Прокуратура Тульской области также проверит обоснованность стоимости осуществления лабораторных исследований на коронавирус методом ПЦР в лабораториях медучреждений и центров, включая частные.
 
Также проверка коснется цен на тест-системы в аптечной сети.
По выявленным нарушениям будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.
Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 10:11 +3
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