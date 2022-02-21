Коронавирусная статистика: в Тульской области заразились еще 1545 человек

За минувшие сутки в Туле и области выявлено 1545 случаев заражения коронавирусом. 420 человек выздоровели, 82 — были госпитализированы. 7 пациентов умерли.

Всего с начала пандемии в регионе выявлено 132 375 случаев ковида, 80 224 человека выздоровели, 4794 — умерли.

За прошедший день в России госпитализировали 8835 человек. Выздоровели 127 494 пациента, умерли — 735. Всего в России выявлено 152 337 новых случаев.