Коронавирусная статистика: в Тульской области заразились еще 1545 человек
Семь пациентов умерли.
За минувшие сутки в Туле и области выявлено 1545 случаев заражения коронавирусом. 420 человек выздоровели, 82 — были госпитализированы. 7 пациентов умерли.
Всего с начала пандемии в регионе выявлено 132 375 случаев ковида, 80 224 человека выздоровели, 4794 — умерли.
За прошедший день в России госпитализировали 8835 человек. Выздоровели 127 494 пациента, умерли — 735. Всего в России выявлено 152 337 новых случаев.
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