новости
новости
Регистрация
Коронавирусная статистика: в Тульской области заразились еще 1545 человек

Коронавирусная статистика: в Тульской области заразились еще 1545 человек

Семь пациентов умерли.

За минувшие сутки в Туле и области выявлено 1545 случаев заражения коронавирусом. 420 человек выздоровели, 82 — были госпитализированы. 7 пациентов умерли.

Всего с начала пандемии в регионе выявлено 132 375 случаев ковида, 80 224 человека выздоровели, 4794 — умерли.

За прошедший день в России госпитализировали 8835 человек. Выздоровели 127 494 пациента, умерли — 735. Всего в России выявлено 152 337 новых случаев.
Сюжет: Коронавирус
Алексей Дюмин о ревакцинации туляков: «Может быть, снова запустим конкурсы, викторины?»
Жизнь Тулы и области
Алексей Дюмин о ревакцинации туляков: «Может быть, снова запустим конкурсы, викторины?»
сегодня, в 15:32, 80 1228 -17
Алексей Дюмин предложил пересмотреть действующие в Тульской области коронавирусные ограничения
Жизнь Тулы и области
Алексей Дюмин предложил пересмотреть действующие в Тульской области коронавирусные ограничения
сегодня, в 15:32, 22 5328 -6
В Тульской области снижается заболеваемость ковидом среди взрослых и детей, кроме туляков 65+
Жизнь Тулы и области
В Тульской области снижается заболеваемость ковидом среди взрослых и детей, кроме туляков 65+
сегодня, в 15:18, 18 586 -1
На Госуслугах можно оформить сертификаты по результатам анализов на антитела к COVID-19
Жизнь Тулы и области
На Госуслугах можно оформить сертификаты по результатам анализов на антитела к COVID-19
сегодня, в 12:00, 12 1369 -1
Все новости сюжета
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 11:32 −2
Другие статьи по темам
Прочее
коронавирусТуластатистика

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

За двое суток на дорогах Тульской области насмерть сбили трех пешеходов
За двое суток на дорогах Тульской области насмерть сбили трех пешеходов
Не просто заброшка: огонь уничтожил часть бывшей фабрики тульских «самоварных королей» Шемариных
Не просто заброшка: огонь уничтожил часть бывшей фабрики тульских «самоварных королей» Шемариных
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.