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Не просто заброшка: огонь уничтожил часть бывшей фабрики тульских «самоварных королей» Шемариных
Фото из архива «Слободы» и ТОИАЛМ, urban3p.ru и @Slim9174

Не просто заброшка: огонь уничтожил часть бывшей фабрики тульских «самоварных королей» Шемариных

Немного истории здания, которое Тула окончательно потеряла минувшей ночью. Плюс большой фоторепортаж изнутри здания от наших подписчиков.

Поздно вечером 20 февраля на улице Комсомольской, 10 в Туле вспыхнуло заброшенное здание. Полыхало сильно, открытым пламенем. Причина пожара не установлена.

Тем временем, сгоревшее здание — не просто заброшка, а бывшая фабрика тульских «самоварных королей» Шемариных. Здания на ул. Комсомольской, 10 (с литерами А, В, В1, В2) были построены в конце 19 века в стиле модерн.

Родоначальник самоварного дела, воронежец Иван Шемарин открыл в Туле небольшое производство самоваров в 1887 году. Впоследствии его сын Владимир женился на Пелагее Гудковой и в приданое получил самоварную фабрику, которая располагалась недалеко от Шемаринской. Две фабрики слились в одну.

В 1896 году Шемарины владели уже двумя небольшими самоварными фабриками на ул. Горской (ныне Комсомольская, 10) и ул. Георгиевской (ныне Луначарского).

Шемарины выпускали около 100 видов самоваров высочайшего качества. На клеймах значилось: «Поставщик Двора Его Императорского Величества Шаха персидского товарищество Торгового дома братьев Шемариных в Туле».

Владимир, старший из братьев Шемариных, с супругой Марией.
Фото конца XIX века.
Процветание «самоварной слободы» закончилось после революции 1917 года. За год все предприятия Шемариных были национализированы и переданы в трест медеобрабатывающей промышленности. Фабрика на Горской (ул. Комсомольская) стала фабрикой имени Ленина и выпускала самовары вплоть до 1931 года. Затем она перешла на выпуск автогаражного оборудования.
 
Здания фабрики давно были заброшены.
 
 
Сейчас развалины некогда прекрасных зданий принадлежат городу. Их кадастровая стоимость — чуть более 4 млн рублей. Никаких планов относительно бывшей фабрики городские чиновники никогда не строили.
 
Наши подписчики недавно бывали внутри заброшки и поделились с нами фотографиями (благодарим Павла @Slim9174 за фоторепортаж):
 
 
Галерея
Фабрика Шемариных, заброшенное здание, Фото: 1
Фабрика Шемариных, заброшенное здание, Фото: 2
Фабрика Шемариных, заброшенное здание, Фото: 3
Фабрика Шемариных, заброшенное здание, Фото: 4
Фабрика Шемариных, заброшенное здание, Фото: 5
Фабрика Шемариных, заброшенное здание, Фото: 6
Фабрика Шемариных, заброшенное здание, Фото: 7
Фабрика Шемариных, заброшенное здание, Фото: 8
Фабрика Шемариных, заброшенное здание, Фото: 9
Фабрика Шемариных, заброшенное здание, Фото: 10
Фабрика Шемариных, заброшенное здание, Фото: 11
Фабрика Шемариных, заброшенное здание, Фото: 12
Фабрика Шемариных, заброшенное здание, Фото: 13
Фабрика Шемариных, заброшенное здание, Фото: 14
Фабрика Шемариных, заброшенное здание, Фото: 15
Фабрика Шемариных, заброшенное здание, Фото: 16
Фабрика Шемариных, заброшенное здание, Фото: 17
Фабрика Шемариных, заброшенное здание, Фото: 18
Фабрика Шемариных, заброшенное здание, Фото: 19
Фабрика Шемариных, заброшенное здание, Фото: 20
Фабрика Шемариных, заброшенное здание, Фото: 21
Фабрика Шемариных, заброшенное здание, Фото: 22
Фабрика Шемариных, заброшенное здание, Фото: 23
Фабрика Шемариных, заброшенное здание, Фото: 24
Фабрика Шемариных, заброшенное здание, Фото: 25
Фабрика Шемариных, заброшенное здание, Фото: 26
Фабрика Шемариных, заброшенное здание, Фото: 27
Фабрика Шемариных, заброшенное здание, Фото: 28
Фабрика Шемариных, заброшенное здание, Фото: 29
Фабрика Шемариных, заброшенное здание, Фото: 30
Фабрика Шемариных, заброшенное здание, Фото: 31
Фабрика Шемариных, заброшенное здание, Фото: 32
Фабрика Шемариных, заброшенное здание, Фото: 33
Фабрика Шемариных, заброшенное здание, Фото: 34
Фабрика Шемариных, заброшенное здание, Фото: 35
Фабрика Шемариных, заброшенное здание, Фото: 36
Фабрика Шемариных, заброшенное здание, Фото: 37
Фабрика Шемариных, заброшенное здание, Фото: 38
Фабрика Шемариных, заброшенное здание, Фото: 39
Фабрика Шемариных, заброшенное здание, Фото: 40
Фабрика Шемариных, заброшенное здание, Фото: 41
Фабрика Шемариных, заброшенное здание, Фото: 42
Фабрика Шемариных, заброшенное здание, Фото: 43
Фабрика Шемариных, заброшенное здание, Фото: 44
Фабрика Шемариных, заброшенное здание, Фото: 45
Фабрика Шемариных, заброшенное здание, Фото: 46
Фабрика Шемариных, заброшенное здание, Фото: 47
Фабрика Шемариных, заброшенное здание, Фото: 48
Фабрика Шемариных, заброшенное здание, Фото: 49
Фабрика Шемариных, заброшенное здание, Фото: 50
Фабрика Шемариных, заброшенное здание, Фото: 51
Фабрика Шемариных, заброшенное здание, Фото: 52
Фабрика Шемариных, заброшенное здание, Фото: 53
Фабрика Шемариных, заброшенное здание, Фото: 54
Фабрика Шемариных, заброшенное здание, Фото: 55
Фабрика Шемариных, заброшенное здание, Фото: 56
Фабрика Шемариных, заброшенное здание, Фото: 57
Фабрика Шемариных, заброшенное здание, Фото: 58
Фабрика Шемариных, заброшенное здание, Фото: 59
Фабрика Шемариных, заброшенное здание, Фото: 60
Фабрика Шемариных, заброшенное здание, Фото: 61
Фабрика Шемариных, заброшенное здание, Фото: 62
Фабрика Шемариных, заброшенное здание, Фото: 63
Фабрика Шемариных, заброшенное здание, Фото: 64
Фабрика Шемариных, заброшенное здание, Фото: 65
Фабрика Шемариных, заброшенное здание, Фото: 66
Фабрика Шемариных, заброшенное здание, Фото: 67
Фабрика Шемариных, заброшенное здание, Фото: 68
Фабрика Шемариных, заброшенное здание, Фото: 69
Фабрика Шемариных, заброшенное здание, Фото: 70
Фабрика Шемариных, заброшенное здание, Фото: 71
Фабрика Шемариных, заброшенное здание, Фото: 72
Фабрика Шемариных, заброшенное здание, Фото: 73
Фабрика Шемариных, заброшенное здание, Фото: 74
Фабрика Шемариных, заброшенное здание, Фото: 75
Фабрика Шемариных, заброшенное здание, Фото: 76
Фабрика Шемариных, заброшенное здание, Фото: 77
Фабрика Шемариных, заброшенное здание, Фото: 78
Фабрика Шемариных, заброшенное здание, Фото: 79
Фабрика Шемариных, заброшенное здание, Фото: 80
Фабрика Шемариных, заброшенное здание, Фото: 81
Фабрика Шемариных, заброшенное здание, Фото: 82
Фабрика Шемариных, заброшенное здание, Фото: 83
Фабрика Шемариных, заброшенное здание, Фото: 84
Фабрика Шемариных, заброшенное здание, Фото: 85
Фабрика Шемариных, заброшенное здание, Фото: 86
Фабрика Шемариных, заброшенное здание, Фото: 87
Фабрика Шемариных, заброшенное здание, Фото: 88
Фабрика Шемариных, заброшенное здание, Фото: 89
Фабрика Шемариных, заброшенное здание, Фото: 90
Фабрика Шемариных, заброшенное здание, Фото: 91
Фабрика Шемариных, заброшенное здание, Фото: 92
Фабрика Шемариных, заброшенное здание, Фото: 93
Фабрика Шемариных, заброшенное здание, Фото: 94
Фабрика Шемариных, заброшенное здание, Фото: 95
Фабрика Шемариных, заброшенное здание, Фото: 96
Фабрика Шемариных, заброшенное здание, Фото: 97
Фабрика Шемариных, заброшенное здание, Фото: 98
Фабрика Шемариных, заброшенное здание, Фото: 99
Фабрика Шемариных, заброшенное здание, Фото: 100
Фабрика Шемариных, заброшенное здание, Фото: 101
Фабрика Шемариных, заброшенное здание, Фото: 102
Фабрика Шемариных, заброшенное здание, Фото: 103
Фабрика Шемариных, заброшенное здание, Фото: 104
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Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 11:26 +13
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