Не просто заброшка: огонь уничтожил часть бывшей фабрики тульских «самоварных королей» Шемариных

Фото из архива «Слободы» и ТОИАЛМ, urban3p.ru и @Slim9174

Поздно вечером 20 февраля на улице Комсомольской, 10 в Туле вспыхнуло заброшенное здание. Полыхало сильно, открытым пламенем. Причина пожара не установлена.

Тем временем, сгоревшее здание — не просто заброшка, а бывшая фабрика тульских «самоварных королей» Шемариных. Здания на ул. Комсомольской, 10 (с литерами А, В, В1, В2) были построены в конце 19 века в стиле модерн.

Родоначальник самоварного дела, воронежец Иван Шемарин открыл в Туле небольшое производство самоваров в 1887 году. Впоследствии его сын Владимир женился на Пелагее Гудковой и в приданое получил самоварную фабрику, которая располагалась недалеко от Шемаринской. Две фабрики слились в одну.

В 1896 году Шемарины владели уже двумя небольшими самоварными фабриками на ул. Горской (ныне Комсомольская, 10) и ул. Георгиевской (ныне Луначарского).

Шемарины выпускали около 100 видов самоваров высочайшего качества. На клеймах значилось: «Поставщик Двора Его Императорского Величества Шаха персидского товарищество Торгового дома братьев Шемариных в Туле».



Владимир, старший из братьев Шемариных, с супругой Марией.

Фото конца XIX века.

Процветание «самоварной слободы» закончилось после революции 1917 года. За год все предприятия Шемариных были национализированы и переданы в трест медеобрабатывающей промышленности. Фабрика на Горской (ул. Комсомольская) стала фабрикой имени Ленина и выпускала самовары вплоть до 1931 года. Затем она перешла на выпуск автогаражного оборудования.

Здания фабрики давно были заброшены.

Сейчас развалины некогда прекрасных зданий принадлежат городу. Их кадастровая стоимость — чуть более 4 млн рублей. Никаких планов относительно бывшей фабрики городские чиновники никогда не строили.

Наши подписчики недавно бывали внутри заброшки и поделились с нами фотографиями (благодарим Павла @Slim9174 за фоторепортаж):