Не просто заброшка: огонь уничтожил часть бывшей фабрики тульских «самоварных королей» Шемариных
Немного истории здания, которое Тула окончательно потеряла минувшей ночью. Плюс большой фоторепортаж изнутри здания от наших подписчиков.
Поздно вечером 20 февраля на улице Комсомольской, 10 в Туле вспыхнуло заброшенное здание. Полыхало сильно, открытым пламенем. Причина пожара не установлена.
Тем временем, сгоревшее здание — не просто заброшка, а бывшая фабрика тульских «самоварных королей» Шемариных. Здания на ул. Комсомольской, 10 (с литерами А, В, В1, В2) были построены в конце 19 века в стиле модерн.
Родоначальник самоварного дела, воронежец Иван Шемарин открыл в Туле небольшое производство самоваров в 1887 году. Впоследствии его сын Владимир женился на Пелагее Гудковой и в приданое получил самоварную фабрику, которая располагалась недалеко от Шемаринской. Две фабрики слились в одну.
В 1896 году Шемарины владели уже двумя небольшими самоварными фабриками на ул. Горской (ныне Комсомольская, 10) и ул. Георгиевской (ныне Луначарского).