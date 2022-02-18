Пропустил реанимобиль, но нарушил ПДД: туляку отменили спорный штраф

Ранее мы сообщали о том, что туляку пришел штраф за нарушение правил дорожного движения во время пропуска реанимобиля. Сегодня стало известно, что штраф удалось оспорить и водителю уже пришло уведомление об отмене.

«Наши совместные усилия по оспариванию штрафа за пропуск реанимобиля не прошли даром. Вчера было заседание, а сегодня товарищу пришло уведомление об отмене. Спасибо!», — написал знакомый водителя.

Напомним, спорное нарушение правил дорожного движения было зафиксировано на пересечении ул. Ложевой и ул. Кирова в Туле. Водитель автомобиля стоял на запрещающем сигнале светофора, и в этот момент сзади с включенными проблесковыми маячками и сиреной подъехал реанимационный автомобиль. Естественно, туляк перестроился из левого в ряда в средний, чтобы уступить дорогу машине экстренной службы.