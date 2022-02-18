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Пропустил реанимобиль, но нарушил ПДД: туляку отменили спорный штраф

Пропустил реанимобиль, но нарушил ПДД: туляку отменили спорный штраф

Водителю уже пришло соответствующее уведомление.

Ранее мы сообщали о том, что туляку пришел штраф за нарушение правил дорожного движения во время пропуска реанимобиля. Сегодня стало известно, что штраф удалось оспорить и водителю уже пришло уведомление об отмене.
 
«Наши совместные усилия по оспариванию штрафа за пропуск реанимобиля не прошли даром. Вчера было заседание, а сегодня товарищу пришло уведомление об отмене. Спасибо!», — написал знакомый водителя.
 
Напомним, спорное нарушение правил дорожного движения было зафиксировано на пересечении ул. Ложевой и ул. Кирова в Туле. Водитель автомобиля стоял на запрещающем сигнале светофора, и в этот момент сзади с включенными проблесковыми маячками и сиреной подъехал реанимационный автомобиль. Естественно, туляк перестроился из левого в ряда в средний, чтобы уступить дорогу машине экстренной службы.
 
 
Через несколько дней водитель получил уведомление о том, что он нарушил правила дорожного движения. Причем камера зафиксировала и реанимобиль с мигалками, и траекторию движения «нарушителя», и даже скорость — всего 6 км/ч.
 
Как объяснил корреспонденту Myslo представитель ЦАФАП в ОДД, в таких случаях нужно обжаловать штраф. Сделать это можно тремя способами:
 
ПО ПОЧТЕ

Начальнику ЦАФАП в ОДД в свободной форме пишется заявление о несогласии со штрафом с изложением причины несогласия. Письмо отправляется Почтой России, по адресу: г. Тула, ул. Оборонная, 114-а, не позднее 10 дней с момента получения уведомления о штрафе. Не забудьте указать в письме все необходимые данные: свой адрес, номер телефона, регистрационные знаки автомобиля, номер водительского удостоверения.

ЛИЧНО

Аналогичным образом пишете заявление начальнику ЦАФАП в ОДД, приезжаете по адресу: г. Тула, ул. Оборонная, 114-а и опускаете заявление в ящик для обращений граждан. Из-за пандемии личный прием на данный момент приостановлен.

ЧЕРЕЗ ГОСУСЛУГИ

Предварительно гражданин должен на Госуслугах дать согласие на получение с их помощью постановлений от ГИБДД, и тогда обжаловать штраф можно будет в личном кабинете.

 

Важно! Если 10-дневный срок пропущен по уважительным причинам (болезнь, командировка и т. д.), в письме можно заявить ходатайство о восстановлении сроков подачи жалобы. Если возникли вопросы, проконсультироваться по ним можно по телефону 8 (4872) 32-08-00.

 

Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
вчера, в 12:27 +18
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