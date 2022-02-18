Академия «Арсенала» приглашает юных футболистов на просмотр

Фото из архива Myslo.

Центр подготовки юных футболистов — Академия «Арсенал» — объявляет о наборе мальчиков в команду 2014 года рождения.

Просмотры состоятся 19 и 26 марта в футбольном манеже Центрального стадиона «Арсенал» (Тула, пр. Ленина, 87/11).

Начало просмотра в 12.00, начало регистрации — в 11.30. С собой необходимо иметь медицинскую справку.