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Академия «Арсенала» приглашает юных футболистов на просмотр
Фото из архива Myslo.

Академия «Арсенала» приглашает юных футболистов на просмотр

Просмотры состоятся 19 и 26 марта.

Центр подготовки юных футболистов — Академия «Арсенал» — объявляет о наборе мальчиков в команду 2014 года рождения.

Просмотры состоятся 19 и 26 марта в футбольном манеже Центрального стадиона «Арсенал» (Тула, пр. Ленина, 87/11).

Начало просмотра в 12.00, начало регистрации — в 11.30. С собой необходимо иметь медицинскую справку.

Предварительно зарегистрироваться можно по телефонам: 8 (4872) 52-52-87, 8 (961) 262-28-81, 8 (961) 262-29-46 (понедельник — пятница с 10.00 до 17.00).

Кристина Вернигорина
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Автор: Кристина Вернигорина
вчера, в 12:02 +1
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