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Туляку пришел штраф за то, что он на светофоре пропустил реанимобиль

Туляку пришел штраф за то, что он на светофоре пропустил реанимобиль

Автоматический комплекс фиксации нарушений увидел выезд на перекресток на запрещающий сигнал светофора.

В редакцию Myslo обратился туляк, который недавно получил «письмо счастья» из регионального Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения (ЦАФАП в ОДД).
 
Спорное нарушение правил дорожного движения было зафиксировано на пересечении ул. Ложевой и ул. Кирова в Туле. Водитель автомобиля стоял на запрещающем сигнале светофора, и в этот момент сзади с включенными проблесковыми маячками и сиреной подъехал реанимационный автомобиль. Естественно, туляк перестроился из левого в ряда в средний, чтобы уступить дорогу машине экстренной службы.
 
 
Через несколько дней водитель получил уведомление о том, что он нарушил правила дорожного движения. Причем камера зафиксировала и реанимобиль с мигалками, и траекторию движения «нарушителя», и даже скорость — всего 6 км/ч.
 
«В последнее время на дорогах стало очень много машин с сиренами. Водители сталкиваются с дилеммой — пропустить и нарушить или НЕ пропустить такую машину и тоже нарушить…», — написал автор обращения в редакцию.
 
Как объяснил корреспонденту Myslo представитель ЦАФАП в ОДД, в таких случаях нужно обжаловать штраф. Сделать это можно тремя способами:
 
По почте

Начальнику ЦАФАП в ОДД в свободной форме пишется заявление о несогласии со штрафом, с изложением причины несогласия. Письмо отправляется Почтой России, по адресу: г. Тула, ул. Оборонная, 114-а, не позднее 10 дней с момента получения уведомления о штрафе. Не забудьте указать в письме все необходимые данные: свой адрес, номер телефона, регистрационные знаки автомобиля, номер водительского удостоверения.

лично

Аналогичным образом пишете заявление начальнику ЦАФАП в ОДД, приезжаете по адресу: г. Тула, ул. Оборонная, 114-а и опускаете заявление в ящик для обращений граждан. Из-за пандемии личный прием на данный момент приостановлен.

Через Госуслуги

Предварительно гражданин должен на Госуслугах дать согласие на получение с их помощью постановлений от ГИБДД, и тогда обжаловать штраф можно будет в личном кабинете.

 

Важно! Если 10-дневный срок пропущен по уважительным причинам (болезнь, командировка и т. д.), в письме можно заявить ходатайство о восстановлении сроков подачи жалобы. Если возникли вопросы, проконсультироваться по ним можно по телефону 8 (4872) 32−08−00.
 
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 16:35 +18
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