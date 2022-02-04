Туляку пришел штраф за то, что он на светофоре пропустил реанимобиль

В редакцию Myslo обратился туляк, который недавно получил «письмо счастья» из регионального Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения (ЦАФАП в ОДД).

Спорное нарушение правил дорожного движения было зафиксировано на пересечении ул. Ложевой и ул. Кирова в Туле. Водитель автомобиля стоял на запрещающем сигнале светофора, и в этот момент сзади с включенными проблесковыми маячками и сиреной подъехал реанимационный автомобиль. Естественно, туляк перестроился из левого в ряда в средний, чтобы уступить дорогу машине экстренной службы.

Через несколько дней водитель получил уведомление о том, что он нарушил правила дорожного движения. Причем камера зафиксировала и реанимобиль с мигалками, и траекторию движения «нарушителя», и даже скорость — всего 6 км/ч.

«В последнее время на дорогах стало очень много машин с сиренами. Водители сталкиваются с дилеммой — пропустить и нарушить или НЕ пропустить такую машину и тоже нарушить…», — написал автор обращения в редакцию.

Как объяснил корреспонденту Myslo представитель ЦАФАП в ОДД, в таких случаях нужно обжаловать штраф. Сделать это можно тремя способами:

По почте Начальнику ЦАФАП в ОДД в свободной форме пишется заявление о несогласии со штрафом, с изложением причины несогласия. Письмо отправляется Почтой России, по адресу: г. Тула, ул. Оборонная, 114-а, не позднее 10 дней с момента получения уведомления о штрафе. Не забудьте указать в письме все необходимые данные: свой адрес, номер телефона, регистрационные знаки автомобиля, номер водительского удостоверения. лично Аналогичным образом пишете заявление начальнику ЦАФАП в ОДД, приезжаете по адресу: г. Тула, ул. Оборонная, 114-а и опускаете заявление в ящик для обращений граждан. Из-за пандемии личный прием на данный момент приостановлен. Через Госуслуги Предварительно гражданин должен на Госуслугах дать согласие на получение с их помощью постановлений от ГИБДД, и тогда обжаловать штраф можно будет в личном кабинете.