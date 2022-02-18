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Владимир Путин наградил учительницу из Алексина Почетной грамотой
Президент России подписал Распоряжение «О поощрении».
Глава государства отметил заслуги учителя математики гимназии № 18 города Алексина Ирины Ивановны Сафоновой.
За заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу она награждена Почетной грамотой Президента Российской Федерации.
Губернатор Алексей Дюмин поздравил Ирину Сафонову с наградой.
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