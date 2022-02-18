новости
новости
Регистрация
Владимир Путин наградил учительницу из Алексина Почетной грамотой
Фото: kremlin.ru.

Владимир Путин наградил учительницу из Алексина Почетной грамотой

Президент России подписал Распоряжение «О поощрении».

Глава государства отметил заслуги учителя математики гимназии № 18 города Алексина Ирины Ивановны Сафоновой.

За заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу она награждена Почетной грамотой Президента Российской Федерации.

Губернатор Алексей Дюмин поздравил Ирину Сафонову с наградой.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
вчера, в 12:34 +1
Другие статьи по темам
Люди
Владимир ПутинАлексей ДюминИрина Сафонова
Место
Тульская областьАлексин

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тулячка Евгения Федорова стала финалисткой очного этапа национального конкурса «Краса студенчества России»
Тулячка Евгения Федорова стала финалисткой очного этапа национального конкурса «Краса студенчества России»
Пропустил реанимобиль, но нарушил ПДД: туляку отменили спорный штраф
Пропустил реанимобиль, но нарушил ПДД: туляку отменили спорный штраф
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.