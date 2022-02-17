Поисковый отряд «Лиза Алерт» приглашает туляков в свои ряды

Тульский добровольческий поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» объявляет набор добровольцев. Чтобы вступить в него, не обязательно иметь особые навыки и специальное оборудование. Опытные поисковики покажут, расскажут и научат всему, что необходимо.

Искателям полезна любая помощь: от работы в Интернете и обзвона больниц до расклейки ориентировок и выезда на место поиска. Помогать отряду можно не выходя из дома.

Главные условия: желание помогать людям и возраст старше 18 лет. Для подачи заявки нужно заполнить анкету и проследить, чтобы личные сообщения в соцсети «ВКонтакте» были открыты.