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Поисковый отряд «Лиза Алерт» приглашает туляков в свои ряды

Поисковый отряд «Лиза Алерт» приглашает туляков в свои ряды

Записаться может любой желающий – опытные искатели готовы всему научить новичков.

Тульский добровольческий поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» объявляет набор добровольцев. Чтобы вступить в него, не обязательно иметь особые навыки и специальное оборудование. Опытные поисковики покажут, расскажут и научат всему, что необходимо.

Искателям полезна любая помощь: от работы в Интернете и обзвона больниц до расклейки ориентировок и выезда на место поиска. Помогать отряду можно не выходя из дома.

Главные условия: желание помогать людям и возраст старше 18 лет. Для подачи заявки нужно заполнить анкету и проследить, чтобы личные сообщения в соцсети «ВКонтакте» были открыты.

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17 февраля, в 21:21 +3
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