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В Ефремове с нарушением норм делали колбасу и сосиски
Изображение PublicDomainPictures с сайта Pixabay

В Ефремове с нарушением норм делали колбасу и сосиски

Предприятие оштрафовано по двум статьям КоАП РФ на 110 тысяч рублей.

Сотрудники Роспотребнадзора рассмотрели жалобу жителей Ефремова на качество сосисок, производимых ООО «Возрождение». Это обращение стало поводом для проведения на предприятии проверки.

Были выявлены нарушения норм технического регламента: на предприятии отсутствовала необходимая документация, а на упаковке не полностью указывалась информация об изготовителе продукта.

В отношении ООО «Возрождение» был составлен протокол по ч. 1 ст. 14.43 и ч. 1 ст. 14.8 КоАП РФ. Общая сумма штрафов составила 110 тысяч рублей. Юридическому лицу также было выдано предписание об устранении нарушений.

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17 февраля, в 20:39 +2
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