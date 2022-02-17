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На каких улицах Тулы 18 февраля не будет света
Изображение Press ???? Love you ?? с сайта Pixabay

На каких улицах Тулы 18 февраля не будет света

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах

С 9 до 17 часов они пройдут по следующим адресам:

  • ул. Токарева, 1−30, 38;
  • ул. Парижской Коммуны, 4−62 (чётн.), 30-а, 1−61 (нечётн.), 27-а;
  • ул. Грибоедова, 31−62;
  • ул. Бабарыкина, 1−15 (нечётн.), 2−12 (чётн.);
  • ул. Писемского, 14;
  • ул. Красина, 55, 4−26 (чётн.), 3−23 (нечётн.);
  • ул. Нормандии Неман, 2−19;
  • ул. Галкина, 237;
  • ул. К. Маркса, 117−173 (нечётн.), 128−154 (чётн.);
  • ул. Калинина, 1, 3;
  • ул. Кирова, 1−15 (нечётн.), 2;
  • ул. Епифанская, 126;
  • пер. Пархоменко, 2−14 (чётн.), 3, 5;
  • ул. Пархоменко, 46, 48;
  • ул. Мезенцева, 17, 19, 21, 23;
  • ул. Станиславского, 29, 35;
  • пер. Станиславского, 2, 3;
  • ул. Кутузова, 13, 15-б, 6;
  • ул. Баженова, 10-а, 10-б;
  • ул. Кирова, 188;
  • п. Северный: ул. Центральная, 2−40, д. Зимаровка;
  • п. Южный: ул. Транспортная, 5−9;
  • ул. Первомайская, 1−10;
  • ул. Станционная, 5−17;
  • ул. Шахтёрская, 2−8 (чётн.), 21−33 (нечётн.), 1, 1-а, 3, 13, 17;
  • ул. Автомобилистов, 20, 22, 26;
  • ул. Клубная, 1.
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17 февраля, в 21:48 +1
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