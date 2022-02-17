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На каких улицах Тулы 18 февраля не будет света
«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах
С 9 до 17 часов они пройдут по следующим адресам:
- ул. Токарева, 1−30, 38;
- ул. Парижской Коммуны, 4−62 (чётн.), 30-а, 1−61 (нечётн.), 27-а;
- ул. Грибоедова, 31−62;
- ул. Бабарыкина, 1−15 (нечётн.), 2−12 (чётн.);
- ул. Писемского, 14;
- ул. Красина, 55, 4−26 (чётн.), 3−23 (нечётн.);
- ул. Нормандии Неман, 2−19;
- ул. Галкина, 237;
- ул. К. Маркса, 117−173 (нечётн.), 128−154 (чётн.);
- ул. Калинина, 1, 3;
- ул. Кирова, 1−15 (нечётн.), 2;
- ул. Епифанская, 126;
- пер. Пархоменко, 2−14 (чётн.), 3, 5;
- ул. Пархоменко, 46, 48;
- ул. Мезенцева, 17, 19, 21, 23;
- ул. Станиславского, 29, 35;
- пер. Станиславского, 2, 3;
- ул. Кутузова, 13, 15-б, 6;
- ул. Баженова, 10-а, 10-б;
- ул. Кирова, 188;
- п. Северный: ул. Центральная, 2−40, д. Зимаровка;
- п. Южный: ул. Транспортная, 5−9;
- ул. Первомайская, 1−10;
- ул. Станционная, 5−17;
- ул. Шахтёрская, 2−8 (чётн.), 21−33 (нечётн.), 1, 1-а, 3, 13, 17;
- ул. Автомобилистов, 20, 22, 26;
- ул. Клубная, 1.
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