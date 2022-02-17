Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области
Главный пожарный Одоевского района получил почётное звание
Государственную награду Юрию Кирсанову вручил врио Министра МЧС России Александр Чуприян.
В Москве состоялось итоговое заседание коллегии МЧС России. Во время мероприятия врио Министра МЧС России Александр Чуприян наградил начальника Одоевского пожарно-спасательного гарнизона ГУ МЧС России по Тульской области Юрия Кирсанова государственной наградой.
За самоотверженные действия, сопряженные с риском для жизни и здоровья при спасении людей и материальных ценностей Юрию Кирсанову было присвоено почетное звание «Заслуженный работник пожарной охраны Российской Федерации».
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