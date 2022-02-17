Главный пожарный Одоевского района получил почётное звание

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

В Москве состоялось итоговое заседание коллегии МЧС России. Во время мероприятия врио Министра МЧС России Александр Чуприян наградил начальника Одоевского пожарно-спасательного гарнизона ГУ МЧС России по Тульской области Юрия Кирсанова государственной наградой.

За самоотверженные действия, сопряженные с риском для жизни и здоровья при спасении людей и материальных ценностей Юрию Кирсанову было присвоено почетное звание «Заслуженный работник пожарной охраны Российской Федерации».