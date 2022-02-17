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Администрация Тулы: бетонное ограждение на ул. Оборонной поможет избежать ДТП
Фото из архива Myslo

Администрация Тулы: бетонное ограждение на ул. Оборонной поможет избежать ДТП

Ранее на этом участке часто происходили автомобильные аварии.

Городское управление по транспорту и дорожному хозяйству прокомментировало замену разделительных столбиков на проезжей части ул. Оборонной бетонными блоками.

Сообщается, что работы по изменению организации дорожного движения на этом участке проводились для ликвидации очага аварийности и улучшения пропускной способности. Теперь этот участок дороги не является местом концентрации ДТП.

По поводу недостаточной, по мнению туляков, освещенности бетонных блоков в администрации уточнили, что конструкцией ограждения не предусмотрено размещение светоотражающих элементов.

Для улучшения видимости на этом участке усилено светодиодное освещение. А для дополнительного информирования водителей перед началом ограждения установят сигнальный столбик.

 

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17 февраля, в 19:38 +8
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