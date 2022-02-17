Илья Глинников и Михаил Башкатов в комедии «Всё о мужчинах»: туляков приглашают на звездный спектакль
26 февраля в Городском концертном зале покажут современную комедию о жизни мужчин — «Всё о мужчинах». Начало в 19.00. Билеты в продаже на Myslo!
Кто же такие современные мужчины? Чем они живут? О чём думают? Какие мужские вопросы и мужские проблемы их заботят и как они их решают. В чём секрет мужской сексуальности? Как найти в этом мире идеального самца, быстро его захомутать и заставить пахать на себя?
На все эти вопросы спектакль не даст вам абсолютно полного ответа! Мы
лишь попытается честно и без дураков погрузиться в те острейшие ситуации,
которые предлагает драматург и предельно откровенно пропустить их через себя.
В спектакле вы увидите калейдоскоп мужских характеров, четыре параллельно развивающиеся истории, которые позволят рассмотреть образ современного мужчины в спектре самых невероятных жизненных ситуаций.
А одно то, что все эти двенадцать персонажей будут сыгранны тремя блестящими артистами, априори не может быть скучным и неинтересным. О чём же этот спектакль спросите вы? Ни о чём, а о ком! О МУЖЧИНАХ!!! Что их тревожит, что разрушает, что дает им силу и что является главной ценностью в жизни.
Создатели этого спектакля искренне надеются, что ответ на эти вечные
вопросы вы найдёте после просмотра спектакля. При этом, спектакль насыщен визуальными спецэффектами, современными музыкальными хитами на любой вкус, ну и конечно, девушки - держите себя в руках, без мужского стриптиза никак не обойдётся!
В ролях:
Илья Глинников: актер, звезда сериала «Интерны» и шоу «Холостяк».
Михаил Башкатов: актер, телеведущий, шоумен.
Виктор Добронравов: ведущий актер Театра им. Вахтангова, популярный киноактер.
Сергей Епишев: актер Театра на Малой Бронной, Театра Наций, телеведущий, шоумен.
В спектакле используется живая музыка: Дмитрий Рессер - гитара, аккордеон, Виктор Авсарагов -контрабас, гитара, Сергей Бугара- перкуссия.
Вы можете купить билеты онлайн:
Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
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Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
Пн.-сб.: 10.00−18.00. Вс.: выходной
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Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис"
Пн.-сб.: 10.00−20.00. Вс.: выходной
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Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы"
Пн.-пт.: 9.00−18.00. Сб.-вс.: выходной.
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