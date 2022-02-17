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В Туле на ул. Оборонной на дороге установили бетонное ограждение

В Туле на ул. Оборонной на дороге установили бетонное ограждение

Его поставили вместо разделительных столбиков.

В Туле на улице Оборонной на проезжей части установили бетонное ограждение. Водители считают, что на конструкции не хватает световозвращателей.

— Интересное ограждение поставили на перекрестке ул. Оборонной/ Некрасова. Без дополнительных светоотражающих знаков. Ночью можно неплохо взлететь на этом «трамплине» по программе «Безопасные и качественные дороги», — написал автолюбитель в группе «ВКонтакте» «Тула. Жесть».

Многие в комментариях поддержали такое нововведение, отметив, что «надо внимательней смотреть на дорогу».

 

Друзья, а что вы думаете по этому поводу? Безопасна ли такая организация дорожного движения? Делитесь мнением в комментариях!

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Фотограф: Дмитрий Дзюбин
17 февраля, в 16:11 +9
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