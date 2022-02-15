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В Новомосковске в День всех влюбленных мужчина поджег алкомаркет
фото: ЧП Новомосковск

В Новомосковске в День всех влюбленных мужчина поджег алкомаркет

А еще облил керосином продавщицу. Она сумела выбежать.

Вчера, 14 февраля, в Новомосковске в магазине на улице Клинской родник, 1-а произошел пожар.
 
В районе 20.30 неизвестный мужчина зашёл в алкомаркет и начал поливать керосином прилавки и продавца. Женщина сумела выбежать, после чего вызвала полицию и пожарных. Мужчина между тем поджёг магазин и скрылся с места происшествия.
 
 
По нашей информации, на место происшествия выезжали два пожарных расчёта, которые и потушили пожар. Задержан ли поджигатель, пока неизвестно. Отметим, что по данному факту в полиции возбуждено уголовное дело. 
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