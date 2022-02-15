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В Новомосковске инспектор ДПС два квартала бежал за магазинным вором-рецидивистом

В Новомосковске инспектор ДПС два квартала бежал за магазинным вором-рецидивистом

Задержанный уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления

Вечером 9 февраля в Новомосковске Тульской области инспектор ДПС, лейтенант Денис Мотин, задержал магазинного вора. Все произошло вечером, когда полицейский ехал заступать на службу. Денис увидел, как сотрудник магазина «Пятерочка» бежит за мужчиной и кричит, что тот украл товар.
 
«Мгновенно сориентировавшись, инспектор ДПС Денис Мотин бросился в погоню за преступником. Злоумышленнику удалось пробежать более двух кварталов от места хищения товарно-материальных ценностей, но благодаря физической выносливости и принципиальности сотрудника Госавтоинспекции был задержан», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.
 
Подозреваемого доставили в райотдел и там выяснилось, что задержанный уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Сейчас в отношении него ОМВД России по городу Новомосковску возбуждено уголовное дело.
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 11:05 +5
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