Гибель рабочего на предприятии в Новомосковске: уголовное дело передано в суд

фото: СУ СКР по Тульской области

В сентябре прошлого года на мужчину свалилась вытяжка.

В Новомосковске 54-летний сотрудник ООО «Крона» обвиняется в нарушении правил безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Напомним, 21 сентября 2021 года в производственном цехе на 43-летнего работника обрушился фрагмент конструкции вытяжки. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия . Следователи установили, что трубопровод демонтировали без страховочных подвесов по приказу обвиняемого, занимавшего должность мастера участка.

Уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.