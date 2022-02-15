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Гибель рабочего на предприятии в Новомосковске: уголовное дело передано в суд
фото: СУ СКР по Тульской области

Гибель рабочего на предприятии в Новомосковске: уголовное дело передано в суд

В сентябре прошлого года на мужчину свалилась вытяжка.

В Новомосковске 54-летний сотрудник ООО «Крона» обвиняется в нарушении правил безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
 
Напомним, 21 сентября 2021 года в производственном цехе на 43-летнего работника обрушился фрагмент конструкции вытяжки. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Следователи установили, что трубопровод демонтировали без страховочных подвесов по приказу обвиняемого, занимавшего должность мастера участка.
 
Уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
 
 
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