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В фотоконкурсе «9 месяцев» определился победитель
Фотографии пользовательниц Myslo, занявших 1, 2 и 3 место в конкурсе

В фотоконкурсе «9 месяцев» определился победитель

Главную награду – профессиональную фотосессию – получает автор снимка, набравшего 49 голосов.

11 февраля завершился фотоконкурс «беременных» фото «9 месяцев», который проходил в рамках спецпроекта Myslo «Рожали, знаем».

Победа в конкурсе достается пользовательнице Myslo с ником N@sty@. Ее фото набрало 49 голосов:

Настя получает главный приз — профессиональную фотосессию с ребенком от фотографа Марии Чибисовой (@photomerri).

 

По традиции мы также дарим утешительные призы авторам фото, занявшим второе и третье места, — тематические бейджики в профиль.

42 голоса и второе место достались tanya_ly:

А третье место с 37 голосами завоевала AlinaU:

Поздравляем тройку победителей и благодарим всех участников фотоконкурса и голосования за активность! Желаем успехов в новых конкурсах.

Кстати, уже в понедельник, 14 февраля, на Myslo начнется еще один семейный фотоконкурс в рамках спецпроекта «Рожали, знаем». Будем разыгрывать классный детский самокат. Следите за нашими анонсами и обязательно принимайте участие!

Сюжет: Рожали, знаем!
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