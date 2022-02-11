Джип-спринт, катание на санях, снежный амфитеатр: на Куликовом поле пройдут «Богатырские игры»

Фото пресс-службы Куликова поля.

19 февраля на Куликовом поле — богатырский день. В преддверии Дня защитника Отечества в музейном комплексе в Моховом состоится джип-спринт «Пересвет». Водители легковых автомобилей и внедорожников вновь попробуют покорить куликовскую степь. А зрители и группа поддержки смогут проверить свои силы и ловкость на настоящей богатырской тренировке.

Организаторы, которыми выступают тульский внедорожный клуб «Экстримавто» и Государственный музей-заповедник «Куликово поле», приглашают поклонников быстрой езды испытать себя и своего «железного коня» или поболеть за спортсменов.

На двух гоночных трассах протяженностью 500 метров сойдутся водители легковых автомобилей, кроссоверов, внедорожников из Тулы, Новомосковска, Донского, Кимовска и других городов.

Заявки на участие в спринте до 18 февраля могут подать как мужчины, так и женщины от 18 лет. Подробнее смотрите по ссылке.

Соревноваться автомобилисты будут в трех категориях, которые отличаются степенью подготовленности водителя и сложностью трассы: «монопривод» — за победу будут бороться моноприводные легковые автомобили, «стандарт» — полноприводные кроссоверы и джипы, «профи» — автомобили, технически подготовленные для бездорожья. Торжественное открытие мероприятия состоится в 10.30. На старт первые участники выйдут уже в 11.00.

Для удобства зрителей возле трассы будет организован «снежный амфитеатр», откуда можно следить за соревнованиями.

Для зрителей и группы поддержки спортсменов сотрудники музея в этот день откроют интерактивную площадку «Богатырский стан». Посетители смогут попробовать свои силы в стрельбе из лука, облачиться в доспехи и принять участие в средневековом поединке, выковать монетку на память. А после — восполнить силы за богатырским обедом. Гости музея попробуют кашу из полбы, выращенной на Куликовом поле, а на десерт — гречишные блины с травяным чаем.

Посетителей покатают на санях, можно проехаться по музейному комплексу верхом. В рамках экскурсионной программы «Богатырские игры», помимо развлечений, гости музея также смогут посетить экспозицию «Сказание о Мамаевом побоище. Новое прочтение».

Также в спортивно-развлекательной программе на открытом воздухе — хоккей с метлами, городки, боулинг с матрешками и другие развлечения.

программа

Джип-спринт «Пересвет»

10.30 — Торжественное открытие праздника.

11.00 — 14.00 — Время заездов.

14.15 — 15.00 — Соревнования для участников спринта.

15.15 — Подведение итогов гонок.

15.30 — Награждение победителей. Торжественное закрытие соревнований.

Богатырский день в Моховом

11.00 — 17.00 — Экскурсионная программа «Богатырские игры» («Богатырский стан», богатырский обед, экскурсия в Музей Куликовской битвы).

11.00 — 17.00 — Интерактивная площадка «Богатырский стан с дегустацией» (средневековый тир, поединки в доспехах, ковка монеты, богатырский обед: плов из полбы, гречишные блины, травяной чай).

11.00 — 16.00 — Аттракционы «Сыр», «Матрёшки», игра в городки и хоккей мётлами.

11.30 — 14.30 — Катание на санях и верхом (при благоприятных погодных условиях).