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Тульские госавтоинспекторы подвели итоги рейда «Пешеход»
Фото: Тульская Госавтоинспекция

Тульские госавтоинспекторы подвели итоги рейда «Пешеход»

Профилактическое мероприятие проходило в областном центре с 27 января по 9 февраля.

За две недели полицейские выявили 350 нарушений ПДД. 238 пешеходов привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ. Оштрафованы 112 «неуступчивых» водителей, пресечены факты нахождения нетрезвых пешеходов на проезжей части.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают: пешеходам следует передвигаться только по тротуарам, пешеходным дорожкам, а при их отсутствии — по обочинам. Двигаясь по краю проезжей части, нужно идти навстречу движению машин. Переходить дорогу можно только по пешеходным переходам, а при их отсутствии — на перекрестках по линии тротуаров или обочин.

Водителям стоит быть внимательными к пешим участникам дорожного движения, особенно при неблагоприятных погодных условиях и в тёмное время суток. Заблаговременно снижайте скорость перед пешеходными переходами, будьте осторожны в местах, где на дорогу могут выбежать дети — возле школ, детских садов, спортивных и игровых площадок.

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