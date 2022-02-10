Тульские госавтоинспекторы подвели итоги рейда «Пешеход»

Фото: Тульская Госавтоинспекция

За две недели полицейские выявили 350 нарушений ПДД. 238 пешеходов привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ. Оштрафованы 112 «неуступчивых» водителей, пресечены факты нахождения нетрезвых пешеходов на проезжей части.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают: пешеходам следует передвигаться только по тротуарам, пешеходным дорожкам, а при их отсутствии — по обочинам. Двигаясь по краю проезжей части, нужно идти навстречу движению машин. Переходить дорогу можно только по пешеходным переходам, а при их отсутствии — на перекрестках по линии тротуаров или обочин.

Водителям стоит быть внимательными к пешим участникам дорожного движения, особенно при неблагоприятных погодных условиях и в тёмное время суток. Заблаговременно снижайте скорость перед пешеходными переходами, будьте осторожны в местах, где на дорогу могут выбежать дети — возле школ, детских садов, спортивных и игровых площадок.