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Тульский велотрек реконструируют к декабрю 2022 года
Фото из архива Myslo.

Тульский велотрек реконструируют к декабрю 2022 года

В данный момент ремонт проходит по графику.

Министр спорта региона Дмитрий Яковлев на брифинге для СМИ рассказал о реконструкции Тульского велотрека. Работы начались еще в конце 2020 года, однако летом 2021 года были приостановлены из-за значительного роста цен на стройматериалы.


Фото из группы «ВКонтакте» «Тула ушедшего века».

По словам Дмитрия Яковлева, сейчас определен новый подрядчик, работы возобновлены и в данный момент идут по графику. Срок окончания реконструкции остается прежним — декабрь 2022 года.

 

Тульский велотрек был построен в 1896 году и является одним из старейших спортивных сооружений страны. Федерация велосипедного спорта России использует его для проведения всероссийских и международных соревнований.

 

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 12:45 −2
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