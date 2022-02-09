Фото из архива Myslo.
Тульский велотрек реконструируют к декабрю 2022 года
В данный момент ремонт проходит по графику.
Министр спорта региона Дмитрий Яковлев на брифинге для СМИ рассказал о реконструкции Тульского велотрека. Работы начались еще в конце 2020 года, однако летом 2021 года были приостановлены из-за значительного роста цен на стройматериалы.
Фото из группы «ВКонтакте» «Тула ушедшего века».
По словам Дмитрия Яковлева, сейчас определен новый подрядчик, работы возобновлены и в данный момент идут по графику. Срок окончания реконструкции остается прежним — декабрь 2022 года.
Тульский велотрек был построен в 1896 году и является одним из старейших спортивных сооружений страны. Федерация велосипедного спорта России использует его для проведения всероссийских и международных соревнований.
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