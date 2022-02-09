Тульский велотрек реконструируют к декабрю 2022 года

Фото из архива Myslo.

Министр спорта региона Дмитрий Яковлев на брифинге для СМИ рассказал о реконструкции Тульского велотрека. Работы начались еще в конце 2020 года, однако летом 2021 года были приостановлены из-за значительного роста цен на стройматериалы.



Фото из группы «ВКонтакте» «Тула ушедшего века».

По словам Дмитрия Яковлева, сейчас определен новый подрядчик, работы возобновлены и в данный момент идут по графику. Срок окончания реконструкции остается прежним — декабрь 2022 года.