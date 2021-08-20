«Декорации для фильмов про войну»: туляки переживают, почему остановился ремонт велотрека

Фото из группы ВКонтакте "Тула ушедшего века".

«Начали рьяно, но в июне строители исчезли вместе с аншлагами», – говорят горожане.

Тульские активисты забили тревогу. Их волнует судьба велотрека, который начали реконструировать в декабре 2020 года, но почему-то работы прекратили.

- Начали конечно, рьяно, но в июне строители исчезли вместе с аншлагами, и теперь наш знаменитый и один из старейших велосипедных треков России стал напоминать декорации для фильмов про войну. В результате наша тульская велосипедная команда трековиков, включая профессиональную команду «Марафон-Тула», в составе которой чемпионы Европы, вынуждена тренироваться на дорожках стадиона и шоссе. А мы, все остальные, просто в шоке от происходящего, — такой пост появился в группе ВКонтакте «Тула ушедшего века».

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Myslo обратился за комментарием в министерство спорта Тульской области. В ведомстве пояснили, почему в данный момент приостановлен ремонт.

- В настоящее время работы по реконструкции велотрека приостановлены, из-за выявления в ходе строительных работ необходимости внесения корректировок в проектно-сметную документацию объекта. После получения положительного заключения экспертизы будет проверена сметная стоимость проекта. На неё влияет существенный рост цен на металл, как основной элемент конструкции спортивного сооружения. По завершению уточняющих процедур, работы будут продолжены.

Срок окончания реконструкции и ввод в эксплуатацию объекта остается прежним — декабрь 2022 года.

После получения положительного заключения экспертизы и проверки достоверности сметной стоимости будет запущена процедура заключения контракта для продолжения работ.

Общий объем выполненных работ на август 2021 года составляет 16,16%.

В министерстве напомнили, что с момента основания Тульского велотрека в 1896 году последняя капитальная реконструкция трибун и прилегающей территории спортивного объекта была в 1953 году. Вместе с этим проводились отдельные работы по реконструкции велополотна в 1986 году и ремонту западной трибуны в 2012 году.

- Из-за роста популярности велоспорта в России и регионе в частности, успехов тульских спортсменов и востребованности велотрека в качестве площадки для проведения международных и всероссийских соревнований, правительством региона было принято решение о проведении комплексной реконструкции объекта и обновлении его инфраструктуры.

За счет средств бюджета Тульской области была разработана проектно-сметная документация по реконструкции, которая получила положительное заключение государственной экспертизы.

В рамках проекта запланировано возведение двухэтажного здания на восточной трибуне, устройство защитного козырька по периметру трека и благоустройство прилегающей территории, что обеспечит сохранность велополотна, комфортное размещение спортсменов и качественно новый уровень тренировочного процесса.

Согласно заключению экспертизы технического состояния стен зданий велотрека, дальнейшая эксплуатация строительных конструкций восточной трибуны была признана невозможной. Из-за потери несущей способности стен, проектом предусмотрен демонтаж существующих железобетонных сборных конструкций, железобетонных сборных ригелей и плит перекрытия восточной трибуны, — отметили в минспорта.

Работы в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография» начались в декабре 2020 года. Из федерального и регионального бюджетов выделено порядка 250 млн рублей.

- После реконструкции на первом этаже восточной трибуны тульского велотрека разместятся помещения спортивно-тренировочного назначения: велокабины, тренажерные залы для начинающих и профессиональных спортсменов, веломастерская.

На втором этаже помимо санитарно-бытовых помещений расположится гостиница на 60 мест, в которой смогут размещаться спортсмены на время сборов и соревнований. Кроме того, будут обустроены трибуны на 350 посадочных мест, в том числе для маломобильных граждан и инвалидов.

Одним из основных этапов реконструкции станет устройство козырька по периметру трекового полотна, который позволит увеличить период тренировочных занятий на 2−3 месяца, а также не останавливать проведение официальных соревнований в связи с погодными условиями.