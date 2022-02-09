Коронавирусная статистика: в Тульской области умерли еще 10 пациентов

За минувшие сутки в Тульской области выявлено 2 475 случаев заражения коронавирусом. 392 пациента выздоровели, 10 - умерли.

Всего с начала пандемии в регионе коронавирус выявлен у 106 162 человек, 75 325 человек выздоровели, 4 694 - умерли.

За прошедший день в России госпитализировали 20 178 человек. Выздоровели 97 163 пациента, умерли — 669. Всего в России выявлено 183 103 новых случая заражения.