Пробили крышу, когда чистили снег: в доме на проспекте Ленина протекли квартиры на двух этажах

В редакцию Myslo обратилась жительница дома № 86 по проспекту Ленина. Татьяна Владимировна рассказала, что в конце января сотрудники УК «РЭМС» чистили крышу от снега и пробили ее. В результате шесть квартир на четвертом и третьем этажах теперь заливает.

— У нас с потолка течет водопад! Подобная ситуация уже была три года назад, но тогда пострадали 12 квартир. Невозможно жить в таких условиях! Два дня назад приходил директор «РЭМС». Обещал летом сделать локальный ремонт крыши. И как дожить до лета? — жалуется тулячка.

Дом № 86 — четырехэтажный. Квартира Татьяны Владимировны расположена на третьем этаже. И вот такая «красота» у нее сейчас:

Подобная проблема и у ее соседей.

Жители дома надеются с помощью Myslo привлечь внимание властей к этой проблеме.

Напомним, ранее прокурор разъясняла, что если протекла крыша, УК должна выйти на крышу, осмотреть ее и определить причину и перечень работ для устранения проблемы. Одни работы можно проводить зимой, другие — нет. Это зависит от конкретной ситуации. Но обеспечить изоляцию электрики от влаги УК обязана.