Во время паводка в Тульской области может подтопить 12 мостов и 55 населенных пунктов
О подготовке к весеннему паводку и прогнозируемом подтоплении рассказал первый заместитель начальника регионального ГУ МЧС России Сергей Забаровский.
На интенсивность паводка влияют глубина промерзания почвы, объем снега и запас воды в нем. По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на 8 февраля, глубина промерзания почвы в Тульской области ниже климатической нормы и составляет треть от нее — 11 см. Однако высота снежного покрова и запас воды в снеге в 2−2,5 раза выше климатической нормы (51 см и 119 мм при норме 24 см и 55 мм соответственно).
В связи с этим в период весеннего половодья возможно подтопление:
- 12 низководных мостов в семи муниципальных образованиях. Это приведет к нарушению прямого транспортного сообщения с 55 населенными пунктами, в которых проживают 2361 человек;
- домов частного сектора в Туле (33 дома — 29 жителей), д. Нижние Присады (11 приусадебных участков — 20 жителей), а также в с. Дедилово Киреевского района (32 приусадебных участка — 81 житель).
Кроме этого, внимания требуют 10 участков рек:
- р. Упа в Туле (в районе ТРЦ «Макси» и парка «Патриот»);
- р. Шат (ул. Центральная, с. Новое Село, Киреевский район);
- р. Турдей (ул. Речная, с. Турдей, Воловский район);
- р. Красивая Меча (н.п. Нижний Изрог и д. Яблонево в Каменском районе);
- р. Колодня и р. Упа (с. Воскресенское, с. Селино, с. Новое Павшино, с. Тимофеевка в Дубенском районе).
На этих участках будет проводиться очистка русла рек.