Во время паводка в Тульской области может подтопить 12 мостов и 55 населенных пунктов

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О подготовке к весеннему паводку и прогнозируемом подтоплении рассказал первый заместитель начальника регионального ГУ МЧС России Сергей Забаровский.

На интенсивность паводка влияют глубина промерзания почвы, объем снега и запас воды в нем. По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на 8 февраля, глубина промерзания почвы в Тульской области ниже климатической нормы и составляет треть от нее — 11 см. Однако высота снежного покрова и запас воды в снеге в 2−2,5 раза выше климатической нормы (51 см и 119 мм при норме 24 см и 55 мм соответственно).