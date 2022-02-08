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Во время паводка в Тульской области может подтопить 12 мостов и 55 населенных пунктов
Фото из архива Myslo.

Во время паводка в Тульской области может подтопить 12 мостов и 55 населенных пунктов

О подготовке к весеннему паводку и прогнозируемом подтоплении рассказал первый заместитель начальника регионального ГУ МЧС России Сергей Забаровский.

На интенсивность паводка влияют глубина промерзания почвы, объем снега и запас воды в нем. По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на 8 февраля, глубина промерзания почвы в Тульской области ниже климатической нормы и составляет треть от нее — 11 см. Однако высота снежного покрова и запас воды в снеге в 2−2,5 раза выше климатической нормы (51 см и 119 мм при норме 24 см и 55 мм соответственно).

В связи с этим в период весеннего половодья возможно подтопление:

  • 12 низководных мостов в семи муниципальных образованиях. Это приведет к нарушению прямого транспортного сообщения с 55 населенными пунктами, в которых проживают 2361 человек;
  • домов частного сектора в Туле (33 дома — 29 жителей), д. Нижние Присады (11 приусадебных участков — 20 жителей), а также в с. Дедилово Киреевского района (32 приусадебных участка — 81 житель).

Кроме этого, внимания требуют 10 участков рек:

  • р. Упа в Туле (в районе ТРЦ «Макси» и парка «Патриот»);
  • р. Шат (ул. Центральная, с. Новое Село, Киреевский район);
  • р. Турдей (ул. Речная, с. Турдей, Воловский район);
  • р. Красивая Меча (н.п. Нижний Изрог и д. Яблонево в Каменском районе);
  • р. Колодня и р. Упа (с. Воскресенское, с. Селино, с. Новое Павшино, с. Тимофеевка в Дубенском районе).

На этих участках будет проводиться очистка русла рек.

 

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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 17:40 +4
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