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Тулячка провалилась под крыльцо в Заречье: глубина провала – более 2 метров

Тулячка провалилась под крыльцо в Заречье: глубина провала – более 2 метров

Опасную яму огородили металлическим забором.

Myslo побывал на месте ЧП. Напомним, 8 февраля у дома №8 по ул. М. Горького под 59-летней женщиной провалились ступеньки и она рухнула под крыльцо. Пострадавшая госпитализирована, ее состояние врачи оценивают как средне-тяжелое. По нашей информации, у нее травма позвоночника.

Как выяснилось на месте, глубина провала составляет около 2-2,5 м. Местные жители рассказали Myslo, что давно жаловались на шаткие ступеньки, но мер никто не принимал.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

По нашим данным, на место происшествия вызвали проектировщика, который будет решать, как устранить проблему. Экспертное заключение о состоянии лестницы будет готово завтра. Однозначно, что ступени будут восстанавливать, скорее всего, управляющая компания.

Сейчас опасное место огородили металлическим заборчиком, сам провал прикрыли решеткой.

 

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Тулячка провалилась под крыльцо в Заречье: глубина провала – более 2 метров , Фото: 1
Тулячка провалилась под крыльцо в Заречье: глубина провала – более 2 метров , Фото: 2
Тулячка провалилась под крыльцо в Заречье: глубина провала – более 2 метров , Фото: 3
Тулячка провалилась под крыльцо в Заречье: глубина провала – более 2 метров , Фото: 4
Тулячка провалилась под крыльцо в Заречье: глубина провала – более 2 метров , Фото: 5
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Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 17:53 +10
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