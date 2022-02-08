Тулячка провалилась под крыльцо в Заречье: глубина провала – более 2 метров

Myslo побывал на месте ЧП. Напомним, 8 февраля у дома №8 по ул. М. Горького под 59-летней женщиной провалились ступеньки и она рухнула под крыльцо. Пострадавшая госпитализирована, ее состояние врачи оценивают как средне-тяжелое. По нашей информации, у нее травма позвоночника.

Как выяснилось на месте, глубина провала составляет около 2-2,5 м. Местные жители рассказали Myslo, что давно жаловались на шаткие ступеньки, но мер никто не принимал.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

По нашим данным, на место происшествия вызвали проектировщика, который будет решать, как устранить проблему. Экспертное заключение о состоянии лестницы будет готово завтра. Однозначно, что ступени будут восстанавливать, скорее всего, управляющая компания.

Сейчас опасное место огородили металлическим заборчиком, сам провал прикрыли решеткой.