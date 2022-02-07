В новом перинатальном центре оборудуют 10 родильных боксов для партнерских родов

Фото pixabay.com

Опция партнерских родов в роддомах нашего региона доступна уже несколько лет. Однако в ЦРД она появилась одна из последних — только в октябре 2019 года. Мы писали об этом большой материал. Буквально через несколько месяцев, весной 2020-го, началась пандемия, и эту историю приостановили. К счастью, временно. Как только ситуация стабилизировалась и появилась возможность оперативной диагностики коронавирусной инфекции (наладился процесс ПЦР-тестирования), партнерские роды в старейшем роддоме Тулы возобновили — это произошло весной 2021 года. Но и условия изменились.

Раньше было два основных требования к партнеру — это наличие результатов флюорографии («срок годности» этого исследования для партнерских родов — 6 месяцев) и прохождение Школы беременных.

В связи с новой коронавирусной реальностью теперь помимо флюорографии партнеру необходимо предоставить также отрицательный ПЦР-тест.

Его «срок годности» — двое суток.

К счастью, сейчас во многих лабораториях делают срочные тесты ПЦР: буквально 10−15 минут, и результат у вас на почте. Так что партнер легко может успеть поприсуствовать даже на родах, начавшихся чуть раньше ожидаемого срока. Обратите внимание: экспресс тест-полоски, которые продаются в аптеках, не подойдут. ТОЛЬКО лабораторные ПЦР!

Что же касается Школы беременных, то она теперь проходит в режиме онлайн, на базе инстаграма ЦРД. Партнерам по-прежнему настоятельно рекомендуется прослушать все эфиры от специалистов роддома. Кроме того, в аккаунте заместителя главного врача Родильного дома № 1 города Тула Игоря Юрьевича Копырина (@dr.kopyrin) также есть видеоэкскурсия по родильному отделению ЦРД. Из-за того, что реальные экскурсии, которые каждый месяц проводили до весны 2019, сейчас невозможны, это единственная возможность заглянуть «за кулисы» роддома до начала интересного процесса.



Кадр из видеоэкскурсии по родильному отделению.

Услуга партнерских родов в Туле предоставляется бесплатно. Присутствовать на родах разрешено членам семьи — это может быть не только супруг, но также мама, родная сестра роженицы. Главное условие — партнер только один!

По словам Игоря Юрьевича, сейчас в ЦРД партнерские роды — дело рутинное, случаются пару раз в неделю как минимум. В основном приходят мужья. Кстати, и сам доктор тоже присутствовал на родах своей жены.

В ЦРД есть одно большое «но» в отношении совместных родов: в нынешних условиях роддома партнер не всегда может находиться рядом на протяжении всего процесса.

Дело в том, что в ЦРД есть только отдельная предродовая палата, где роженица может находиться рядом с близким человеком. А вот родзал по-прежнему общий: на 4 койки. Если в активный потужной период, который проходит в родзале, там больше нет других женщин, то партнер может быть рядом до финала и одним из первых увидеть новорожденного. Но если там рожает кто-то еще, увы. Роженица отправится в родзал только в сопровождении врачей.

Игорь Юрьевич Копырин - Как правило, только половина партнерских родов продолжается совместно в родзале. И не только из-за того, что нет условий для дальнейшего пребывания рядом с роженицей. Дело в том, что далеко не все партнеры хотят «идти до конца». Да и, честно говоря, для роженицы там тоже нет большой нужды в присутствии партнера. Если кто-то из партнеров не хочет (или не может по указанным выше причинам — прим. Myslo) идти в родзал с роженицей, то малыша вынесут ему или ей уже после того, как осмотрят и запеленают.

Но все изменится, когда наконец откроется новый перинатальный центр на ул. Яблочкова! Там будут созданы все условия для партнерских родов.

— Родильное отделение в новом перинатальном центре представлено индивидуальными родовыми боксами. Там нет разделения на предродовую палату и, собственно, родзал. Женщина будет находиться в отдельном боксе на протяжении всего периода родов и там же встретится со своим малышом. Предполагается 10 таких боксов. Если пофантазировать, то в каждом из них могут одновременно проходить партнерские роды!

Тульским семьям все это будет доступно уже совсем скоро. Переезд ЦРД планируется в конце февраля-начале марта. По словам Игоря Юрьевича, в теории переместиться из старого роддома в новый перинатальный центр можно и одним днем: сегодня закончить работу на ул. Революции, а завтра прийти на смену на ул. Яблочкова. Но, разумеется, все упирается в готовность материальной базы нового центра. Надеемся, этот процесс будет оперативным, и уже этой весной тулячки смогут рожать в качественно иных условиях.

Подробнее от том, чем порадует нас новый перинатальный центр, читайте в специальном материале Myslo.