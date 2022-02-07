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Тулячка заказала в интернете капсулы для похудения из Казахстана и получила уголовное дело

Тулячка заказала в интернете капсулы для похудения из Казахстана и получила уголовное дело

Тульские таможенники изъяли посылку с капсулами, в состав которых входит сильнодействующее вещество сибутрамин.

Тульские таможенники изъяли запрещенный к ввозу препарат для похудения. Об этом сообщила пресс-служба Тульской таможни.
 
Два вида препаратов, заказанных через интернет-магазин, поступили на имя жительницы Тульской области из Казахстана. Общая масса сильнодействующего вещества в изъятых капсулах составила 43 грамма.
Пересылка в международных почтовых отправлениях препаратов с сибутрамином запрещена. По факту контрабанды сильнодействующих веществ возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ.
 
Это второе уголовное дело, возбужденное сотрудниками Тульской таможни с начала 2022 года по данной статье.
 
 

Незаконное перемещение через государственную границу Российской Федерации (таможенную границу ЕАЭС) сильнодействующих веществ (в том числе в виде лекарств и биологически активных добавок) может быть квалифицировано как преступление, предусмотренное статьей 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации («контрабанда сильнодействующих веществ»). Данная статья предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн руб. либо в размере дохода осужденного за период до 5 лет.

 

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