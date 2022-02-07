Тулячка заказала в интернете капсулы для похудения из Казахстана и получила уголовное дело

Тульские таможенники изъяли посылку с капсулами, в состав которых входит сильнодействующее вещество сибутрамин.

Тульские таможенники изъяли запрещенный к ввозу препарат для похудения. Об этом сообщила пресс-служба Тульской таможни.

Два вида препаратов, заказанных через интернет-магазин, поступили на имя жительницы Тульской области из Казахстана. Общая масса сильнодействующего вещества в изъятых капсулах составила 43 грамма.

Пересылка в международных почтовых отправлениях препаратов с сибутрамином запрещена. По факту контрабанды сильнодействующих веществ возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ.

Это второе уголовное дело, возбужденное сотрудниками Тульской таможни с начала 2022 года по данной статье.