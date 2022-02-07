Потерявшиеся в Щегловской Засеке мужчины сидели дома, пока их всю ночь искали с беспилотниками

Фото из архива Myslo.

Оказалось, они самостоятельно вышли из леса еще вчера, но не сообщили об этом спецслужбам.

Ранее Myslo сообщал, что в Щегловской Засеке потерялись трое мужчин . О том, что они заблудились, мужчины сообщили 6 февраля по телефону 112. Всю ночь их искали сотрудники полиции, поисковики «Лизы Алерт» и сотрудники лесничества.

Оказалось, они давно вышли из леса и вернулись домой. Но сообщить в спецслужбы об этом не подумали. «Потеряшек» нашли с помощью биллинга из мобильных номеров.