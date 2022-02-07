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Где в Туле не будет электричества 8 февраля

Где в Туле не будет электричества 8 февраля

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.

С 9.00 до 16.00 они пройдут по следующим адресам:

  • ул. Р. Зорге, 24-б,
  • ул. Ложевая, 1-26, 23-б,
  • ул. Осташева, 70-96 (чётн.), 79-105 (нечётн.), 128,
  • ул. Пробная, 41-77 (нечётн.), 48-98 (чётн.), 80-а, 50-а,
  • ул. Пролетарская, 28, 93-а, 97-а, 115-а, 93-117 (нечётн.),
  • ул. Гармонная, 31, 33-а, 16, 20, 21, 25, 33, 22,
  • ул. Замочная, 1,
  • ул. Пороховая, 155-197 (нечётн.), 161-а, 163-а, 169-а, 175-а, 175-б,
  • ул. Дегтярева, 171-181 (нечётн.), 138, 144, 142-а,
  • ул. Заварная 160-172 (чётн.), 156-б, 156-в, 172-а, 52-в, 121, 123, 125,
  • ул. П. Морозова, 1-а, 1-б, 1-в, 2-20 (чётн.),
  • ул. Айвазовского, 2-24 (чётн.), 1-23 (нечётн.),
  • пр-д Айвазовского, 7,
  • ул. Газовая, 1, 2, 53, 55, 57, 49, 51,
  • ул. Машинистов, 3, 5, 6, 17,
  • ул. Костычева, 5, 24-а,
  • ул. Болдина, 3-а,
  • ул. Академика Павлова, 143-163 (нечётн.),
  • ул. Водоохранная, 54, 55, 56,
  • п. Горелки: 21-й Горельский пр-д, 27, 33, 37, 23, 7, 5, 13, 29,
  • 20-й Горельский пр-д, 24, 15, 17, 11, 20, 14, 7,
  • п. Южный: ул. 2-я Овражная, 1-27 (нечётн.), 4-26 (чётн.),
  • ул. Рабочая, 1-19,
  • ул. Зелёная, 1-13, 1-а, 2-а,
  • ул. Транспортная, 15-23,
  • ул. Клубная, 31, 33,
  • Мясново: ул. Воздухофлотская, 58-82 (чётн.),
  • ул. Тихмянова, 25-39 (нечётн.),
  • 12-й пр-д, 23-40,
  • 13-й пр-д, 23-40.
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