Где в Туле не будет электричества 8 февраля
«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.
С 9.00 до 16.00 они пройдут по следующим адресам:
- ул. Р. Зорге, 24-б,
- ул. Ложевая, 1-26, 23-б,
- ул. Осташева, 70-96 (чётн.), 79-105 (нечётн.), 128,
- ул. Пробная, 41-77 (нечётн.), 48-98 (чётн.), 80-а, 50-а,
- ул. Пролетарская, 28, 93-а, 97-а, 115-а, 93-117 (нечётн.),
- ул. Гармонная, 31, 33-а, 16, 20, 21, 25, 33, 22,
- ул. Замочная, 1,
- ул. Пороховая, 155-197 (нечётн.), 161-а, 163-а, 169-а, 175-а, 175-б,
- ул. Дегтярева, 171-181 (нечётн.), 138, 144, 142-а,
- ул. Заварная 160-172 (чётн.), 156-б, 156-в, 172-а, 52-в, 121, 123, 125,
- ул. П. Морозова, 1-а, 1-б, 1-в, 2-20 (чётн.),
- ул. Айвазовского, 2-24 (чётн.), 1-23 (нечётн.),
- пр-д Айвазовского, 7,
- ул. Газовая, 1, 2, 53, 55, 57, 49, 51,
- ул. Машинистов, 3, 5, 6, 17,
- ул. Костычева, 5, 24-а,
- ул. Болдина, 3-а,
- ул. Академика Павлова, 143-163 (нечётн.),
- ул. Водоохранная, 54, 55, 56,
- п. Горелки: 21-й Горельский пр-д, 27, 33, 37, 23, 7, 5, 13, 29,
- 20-й Горельский пр-д, 24, 15, 17, 11, 20, 14, 7,
- п. Южный: ул. 2-я Овражная, 1-27 (нечётн.), 4-26 (чётн.),
- ул. Рабочая, 1-19,
- ул. Зелёная, 1-13, 1-а, 2-а,
- ул. Транспортная, 15-23,
- ул. Клубная, 31, 33,
- Мясново: ул. Воздухофлотская, 58-82 (чётн.),
- ул. Тихмянова, 25-39 (нечётн.),
- 12-й пр-д, 23-40,
- 13-й пр-д, 23-40.
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