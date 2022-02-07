В тульских автобусах появились терминалы для самостоятельной оплаты проезда

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Пока они работают только на одном маршруте – № 26 (мкр. Петровский – пос. Скуратово (пос. Западный)).

В Туле «СберТройка» запустила новый пилотный проект и установила первые в городе терминалы, где пассажиры могут самостоятельно оплатить проезд. Они расположены на поручнях около входных дверей.

Туляки смогут протестировать бесконтактную оплату на маршруте № 26 (мкр. Петровский – пос. Скуратово (пос. Западный)). Такие автобусы отмечены специальными стикерами. Терминалы принимают карту «Тройка», а также банковские, социальные и транспортные карты.

Благодаря стационарным валидаторам пассажиры смогут заходить в любые двери общественного транспорта и сами оплачивать проезд.

Тула стала первым регионом, в котором начали принимать карту «Тройка» за пределами Москвы. Билетная система на базе «Тройки» начала работать в ноябре прошлого года. Во время запуска жителям раздали больше 44 тысяч карт с уникальным дизайном.

Более 80 тысяч карт было продано за год работы билетной системы. 25% жителей используют карту для оплаты проезда и в Туле, и в Москве. За год они совершили больше 3 миллионов поездок по карте «Тройка».