Безработный рецидивист из Новомосковска украл деньги у сожительницы

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Новомосковские полицейские устанавливают обстоятельства кражи, жертвой которой стала 43-летняя местная жительница. Она рассказала правоохранителям, что с её банковской карты неизвестными лицами было снято 30 тысяч рублей.

При проведении оперативных мероприятий сыщики выяснили, что к краже может быть причастен кто-то из близкого окружения заявительницы. Версия подтвердилась – деньги украл нигде не работающий и ранее судимый 37-летний сожитель потерпевшей.

В пресс-службе регионального УМВД уточнили, что полицейские выясняют все обстоятельства случившегося, после чего будет приниматься решение о возбуждении уголовного дела.