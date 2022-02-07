Фото из архива MySlo
Безработный рецидивист из Новомосковска украл деньги у сожительницы
Злоумышленник снял с банковской карты женщины 30 тысяч рублей.
Новомосковские полицейские устанавливают обстоятельства кражи, жертвой которой стала 43-летняя местная жительница. Она рассказала правоохранителям, что с её банковской карты неизвестными лицами было снято 30 тысяч рублей.
При проведении оперативных мероприятий сыщики выяснили, что к краже может быть причастен кто-то из близкого окружения заявительницы. Версия подтвердилась – деньги украл нигде не работающий и ранее судимый 37-летний сожитель потерпевшей.
В пресс-службе регионального УМВД уточнили, что полицейские выясняют все обстоятельства случившегося, после чего будет приниматься решение о возбуждении уголовного дела.
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