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Стартовало голосование в «беременном» фотоконкурсе Myslo
Автор фото пользователь портала Ксения Суркова (https://myslo.ru/user/profile/Zasranka71)

Стартовало голосование в «беременном» фотоконкурсе Myslo

Голосование продлится семь дней.

4 февраля завершился набор участников в конкурс «9 месяцев» на нашем портале.

Всего в фотоконкурс было загружено 29 снимков от 20 пользователей Myslo.

Голосование стартовало! Уже можно ставить плюсики тем фото, которые вам больше всего понравились. И не забудьте поделиться с друзьями ссылкой на конкурс или конкретный снимок — так ваш фаворит сможет получить больше оценок и шансов выиграть главный приз. На кону профессиональная фотосессия с ребенком!

Голосование продлится до 23:59 10 февраля. Итоги конкурса мы подведем ровно через неделю, 11 февраля.

Всем участникам желаем победы! Оценить фото.

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