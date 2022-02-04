Автор фото пользователь портала Ксения Суркова (https://myslo.ru/user/profile/Zasranka71)
Стартовало голосование в «беременном» фотоконкурсе Myslo
Голосование продлится семь дней.
4 февраля завершился набор участников в конкурс «9 месяцев» на нашем портале.
Всего в фотоконкурс было загружено 29 снимков от 20 пользователей Myslo.
Голосование стартовало! Уже можно ставить плюсики тем фото, которые вам больше всего понравились. И не забудьте поделиться с друзьями ссылкой на конкурс или конкретный снимок — так ваш фаворит сможет получить больше оценок и шансов выиграть главный приз. На кону профессиональная фотосессия с ребенком!
Голосование продлится до 23:59 10 февраля. Итоги конкурса мы подведем ровно через неделю, 11 февраля.
Всем участникам желаем победы! Оценить фото.
вчера, в 11:39, 24 3046 3
2 февраля, в 18:13, 5 2127 0
1 февраля, в 09:00, 42 2703 1
31 января, в 11:20, 28 9564 0
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