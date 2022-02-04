Стартовало голосование в «беременном» фотоконкурсе Myslo

Автор фото пользователь портала Ксения Суркова (https://myslo.ru/user/profile/Zasranka71)

4 февраля завершился набор участников в конкурс «9 месяцев» на нашем портале.

Всего в фотоконкурс было загружено 29 снимков от 20 пользователей Myslo.

Голосование стартовало! Уже можно ставить плюсики тем фото, которые вам больше всего понравились. И не забудьте поделиться с друзьями ссылкой на конкурс или конкретный снимок — так ваш фаворит сможет получить больше оценок и шансов выиграть главный приз. На кону профессиональная фотосессия с ребенком!

Голосование продлится до 23:59 10 февраля. Итоги конкурса мы подведем ровно через неделю, 11 февраля.

Всем участникам желаем победы! Оценить фото.