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Безработный житель Киреевска украл у собутыльника лобзик

Безработный житель Киреевска украл у собутыльника лобзик

А еще дрель и угловую шлифовальную машину.

В Киреевске полицейские установили подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.
 
По предварительным данным, к стражам порядка обратился 29-летний житель села Кошино. Мужчина заявил, что он распивал алкоголь с приятелем, после чего из его дома пропали дрель, лобзик и «болгарка».
 
Сотрудники полиции в кратчайшие сроки задержали подозреваемого — 25-летнего безработного, ранее знакомого мужчину. Он признался в совершенном преступлении. В полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.
 
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