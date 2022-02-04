Безработный житель Киреевска украл у собутыльника лобзик

А еще дрель и угловую шлифовальную машину.

В Киреевске полицейские установили подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, к стражам порядка обратился 29-летний житель села Кошино. Мужчина заявил, что он распивал алкоголь с приятелем, после чего из его дома пропали дрель, лобзик и «болгарка».

Сотрудники полиции в кратчайшие сроки задержали подозреваемого — 25-летнего безработного, ранее знакомого мужчину. Он признался в совершенном преступлении. В полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.