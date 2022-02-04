Фото ГУ МЧС России по Тульской области.
За массовые ДТП на трассе М-4 наказаны дорожники
Авария произошла во время снегопада. Пострадал семилетний ребенок.
Прокуратура Веневского района провела проверку исполнения филиалом «Богородицкий» АО «МОСТОТРЕСТ-СЕРВИС» законодательства о безопасности дорожного движения.
Поводом послужили массовые ДТП, которые случились 5 января 2022 года на автодороге М-4 «Дон» в Веневском районе.
В частности, речь идет об аварии с участием рейсового автобуса и еще шести автомобилей. В результате ДТП семилетний пассажир получил тяжкий вред здоровью. Возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ.
— В ходе осмотра места происшествия в нарушение действующих нормативов установлено наличие скользкости дорожного покрытия и снежного покрова высотой более 10 см, что явилось одной из причин, способствовавших возникновению ДТП, — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.
Всего в Веневском районе в тот день произошло 13 ДТП с участием 48 автомобилей, в которых пострадали 3 человека, из них 2 несовершеннолетних.
Для устранения выявленных нарушений и недопущения их впредь прокуратура района внесла директору филиала «Богородицкий» АО «МОСТОТРЕСТ-СЕРВИС» представление. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Обслуживающая организация усилила контроль за состоянием дорожного покрытия при неблагоприятных погодных условиях.
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