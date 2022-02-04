За массовые ДТП на трассе М-4 наказаны дорожники

Фото ГУ МЧС России по Тульской области.

Прокуратура Веневского района провела проверку исполнения филиалом «Богородицкий» АО «МОСТОТРЕСТ-СЕРВИС» законодательства о безопасности дорожного движения.

В частности, речь идет об аварии с участием рейсового автобуса и еще шести автомобилей. В результате ДТП семилетний пассажир получил тяжкий вред здоровью. Возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ.

— В ходе осмотра места происшествия в нарушение действующих нормативов установлено наличие скользкости дорожного покрытия и снежного покрова высотой более 10 см, что явилось одной из причин, способствовавших возникновению ДТП, — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Всего в Веневском районе в тот день произошло 13 ДТП с участием 48 автомобилей, в которых пострадали 3 человека, из них 2 несовершеннолетних.

Для устранения выявленных нарушений и недопущения их впредь прокуратура района внесла директору филиала «Богородицкий» АО «МОСТОТРЕСТ-СЕРВИС» представление. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Обслуживающая организация усилила контроль за состоянием дорожного покрытия при неблагоприятных погодных условиях.