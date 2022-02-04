Победителю викторины для вакцинированных вручили ключи от квартиры в Северной Мызе

Фото Общественной палаты Тульской области.

По итогам четвертого розыгрыша викторины для вакцинированных квартира в новом микрорайоне «Северная Мыза» досталась туляку Николаю. Об этом сообщает Общественная палата Тульской области.

- Лет пять назад я начал копить деньги на собственную отдельную квартиру, поскольку проживаю на одной жилплощади вместе с родителями. Я понял, что нужную сумму собрать не получится, цены постоянно растут, ипотеку взять не решился. Год назад махнул рукой на покупку квартиры и приобрел себе автомобиль. Но квартиру хотелось, так как планирую устроить личную жизнь, создать семью. Для участия в викторине зарегистрировался без особых надежд на успех, думал, разве что выиграть смарт-часы или кофе-машину. Даже чисто математически рассчитывать на выигрыш не приходилось, участников было огромное количество. Но вдруг мне позвонили и сообщили такую неожиданную новость. Конечно, и я, и родители рады. Обдумываю, как начать ремонт в собственных новых стенах, — рассказал обладатель квартиры.

Также в списке призов четвертого розыгрыша были: мультиварка, пылесос, кофе-машины с капсулами, смарт-часы.

Как и предыдущие розыгрыши, последний прошел в прямом эфире телеканалов «Первый Тульский» и ОТР. Победителей выбрали с помощью генератора случайных чисел.

Напомним, первый розыгрыш викторины «Иммунитет+» состоялся 15 ноября 2021 года. За время проведения викторины на сайте иммунитет71.рф зарегистрировались более 120 тысяч человек.

Победителями стали 40 человек, были разыграны 4 главных приза: квартиры и автомобили HAVAL Jolion, 5 телевизоров, 2 робота-пылесоса, 1 мультиварка, 8 смартфонов, 11 смарт-часов, 3 кофе-машины, 6 сертификатов на приобретение бытовой техники.