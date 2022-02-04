В Музейном квартале Тулы появятся представительства еще трех федеральных музеев

Фото пресс-службы правительства Тульской области

Речь идет о Театральном музее им. Бахрушина, Политехническом музее и Музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева.

4 февраля в Москве губернатор Алексей Дюмин и Министр культуры РФ Ольга Любимова подписали соглашение об открытии еще трех федеральных музеев в историческом центре Тулы.

Политехнический музей станет выставочным пространством и открытой площадкой для научных, творческих и образовательных проектов.

Театральный музей имени А. А. Бахрушина позволит жителям и гостям региона больше узнать об истории театра, костюма и театральных деятелей, и самим приобщиться к театральному искусству.

Создание Музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева в Туле станет значимым событием в рамках празднования его 75-летия, а также будет способствовать туристической привлекательности региона для интересующихся русской культурой, в том числе иностранных туристов.

«Новые музеи станут частью культурно-туристического кластера — с единым билетом, логистикой, навигацией и маршрутами. Уверен, что они будут пользоваться популярностью у жителей и гостей региона, дадут новый импульс развитию Музейного квартала в Туле», — отметил Алексей Дюмин.

Соглашение также предусматривает взаимодействие сторон в подборе зданий для организации музеев, подборе кадров, разработке планов совместных мероприятий, программ и проектов. Тульская область включит представительства музеев в федеральные культурно-туристические проекты «Пушкинская карта», «Императорский маршрут», «Петровский маршрут», брендовый маршрут «Русские усадьбы».

«Тульская область по праву занимает третье место (после Москвы и Санкт-Петербурга) по количеству федеральных музеев и их филиалов. Минкультуры России и региональные власти нацелены развивать это направление», — подчеркнула Ольга Любимова.

В Тульской области представлены уже пять федеральных музеев. В 2020 году в Туле создан уникальный для России Музейный квартал. Сегодня Музейный квартал в Туле уже включает 11 музеев различного направления и подчиненности. Данный кластер включает музеи Тульского кремля и Государственный музей оружия, музей самоваров, частный музей гармони и другие.

Именно в Музейном квартале Тулы открыто первое и единственное представительство Государственного исторического музея в России. Существующие музеи органично интегрированы в единое культурно-туристическое пространство с развитой инфраструктурой гостеприимства. Здесь работают порядка 30 ресторанов и кафе, 10 гостиниц, сувенирные лавки. Организованы благоустроенные городские пространства (Казанская набережная, «Искра», «Октава», тематические скверы, пешеходные зоны и др.).

Ежегодно музеи принимают порядка двух миллионов посетителей. И в том числе за счет этого объем турпотока в Тульскую область превысил миллион человек.