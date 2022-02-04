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Мошенники обманывают туляков, выдавая себя за следователей СК
Фото из архива MySlo

Мошенники обманывают туляков, выдавая себя за следователей СК

Чаще всего жертвами афер становятся пожилые люди, доверчивостью которых пользуются преступники.

С начала текущего года в СУ СК России по Тульской области обращаются жители региона, которые сообщают, что неизвестные лица, представляясь сотрудниками СК и других правоохранительных органов,  требуют предоставить им паспортные данные и номера банковских карт, якобы для расследования уголовных дел или проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Иногда мошенники, выдавая себя за следователей, рассказывают своим жертвам о том, что их признали потерпевшими по уголовным делам и предлагают перечислить деньги якобы для обеспечения дальнейшего возмещения причиненного морального вреда.

Региональное СУ СК России предупреждает: если вам звонит неизвестный и, представляясь сотрудником СК  или другого силового ведомства, предлагает перевести деньги на какие-либо счета – это мошенники! О всех подобных действиях следует незамедлительно сообщать в правоохранительные органы. 

Если абонент сообщает о ведущемся в отношении вас или ваших близких расследовании, выясняет ваши персональные данные - позвоните по телефонам, указанным на сайте ведомства и уточните, действительно ли звонок поступил из Следственного комитета.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 10:06 +6
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