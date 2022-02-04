Мошенники обманывают туляков, выдавая себя за следователей СК

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Чаще всего жертвами афер становятся пожилые люди, доверчивостью которых пользуются преступники.

С начала текущего года в СУ СК России по Тульской области обращаются жители региона, которые сообщают, что неизвестные лица, представляясь сотрудниками СК и других правоохранительных органов, требуют предоставить им паспортные данные и номера банковских карт, якобы для расследования уголовных дел или проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Иногда мошенники, выдавая себя за следователей, рассказывают своим жертвам о том, что их признали потерпевшими по уголовным делам и предлагают перечислить деньги якобы для обеспечения дальнейшего возмещения причиненного морального вреда.

Региональное СУ СК России предупреждает: если вам звонит неизвестный и, представляясь сотрудником СК или другого силового ведомства, предлагает перевести деньги на какие-либо счета – это мошенники! О всех подобных действиях следует незамедлительно сообщать в правоохранительные органы.

Если абонент сообщает о ведущемся в отношении вас или ваших близких расследовании, выясняет ваши персональные данные - позвоните по телефонам, указанным на сайте ведомства и уточните, действительно ли звонок поступил из Следственного комитета.