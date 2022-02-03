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В Туле из-за текущей крыши треснула стена пятиэтажки

В Туле из-за текущей крыши треснула стена пятиэтажки

УК заявила жителям, что сделать сейчас ничего не может, кроме как раз в неделю убирать с крыши снег.

Потоп в подъезде дома № 10-а по ул. Волоховской в Туле начался 26 января. После нескольких дней протечек на стенах появились глубокие трещины.

На обращение жителей в УК «КИТ», обслуживающую их дом, директор компании заявил, что помочь ничем не может — придется ждать до весны, чтобы отремонтировать. А пока — только уборка снега с крыши.

После многочисленных обращений сотрудники УК вышли и «отремонтировали» трещину: фактически раскидали монтажную пену по стене. В итоге ни одной трещины, которая была бы полностью заделана пеной, так и не нашлось.

Вода продолжает сочиться по стене и с потолка. Жители опасаются, что по плитам вода скоро доберется до квартир.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 14:50 +6
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ТулаТульская область

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